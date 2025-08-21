https://crimea.ria.ru/20250821/zaderzhka-poezdov-v-napravlenii-kryma-sostavlyaet-do-5-chasov--1148892875.html

Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов

Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов

Число задержанных из-за происшествия в Воронежской области поездов в Крым и из Крыма выросло до 10, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Число задержанных из-за происшествия в Воронежской области поездов в Крым и из Крыма выросло до 10, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число увеличилось. Из Крыма с опозданием на 1,5 часа идут поезда №18 Симферополь - Москва и №068 Симферополь - Москва, на четыре часа – №28 Симферополь - Москва, на 3,5 часа – №164 Феодосия - Москва. Поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург и №180 Евпатория - Санкт-Петербург задерживаются в пути на 2,5 часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездовПоезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часаПосле атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов

