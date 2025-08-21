Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов
Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов
Число задержанных из-за происшествия в Воронежской области поездов в Крым и из Крыма выросло до 10, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Число задержанных из-за происшествия в Воронежской области поездов в Крым и из Крыма выросло до 10, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число увеличилось. Из Крыма с опозданием на 1,5 часа идут поезда №18 Симферополь - Москва и №068 Симферополь - Москва, на четыре часа – №28 Симферополь - Москва, на 3,5 часа – №164 Феодосия - Москва. Поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург и №180 Евпатория - Санкт-Петербург задерживаются в пути на 2,5 часа.
Задержка поездов в направлении Крыма составляет до 5 часов

Число задержанных поездов в направлении Крыма выросло до 10 - перевозчик

16:40 21.08.2025 (обновлено: 16:44 21.08.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Число задержанных из-за происшествия в Воронежской области поездов в Крым и из Крыма выросло до 10, сообщает "Гранд Сервис Экспресс".
В четверг утром в РЖД сообщили, что 19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате происшествия в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Позже поезда возобновили движение. По состоянию на 13 часов семь поездов "Таврия" задерживались в пути, сейчас их число увеличилось.

"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Из них в Крым составы: №068 Москва – Симферополь, опоздание 5,5 часов, №163 Москва – Феодосия, опоздание 1,5 часа, №92 Москва – Севастополь, опоздание 1 час, №163 Москва – Евпатория, , опоздание 1,5 часа", – проинформировал перевозчик по состоянию на 16 часов.

Из Крыма с опозданием на 1,5 часа идут поезда №18 Симферополь - Москва и №068 Симферополь - Москва, на четыре часа – №28 Симферополь - Москва, на 3,5 часа – №164 Феодосия - Москва. Поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург и №180 Евпатория - Санкт-Петербург задерживаются в пути на 2,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание", – уточнили в компании.
