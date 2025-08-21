Рейтинг@Mail.ru
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/poezd-moskva-simferopol-zaderzhivaetsya-na-4-chasa-1148874944.html
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T07:54
2025-08-21T08:03
поезд
гранд сервис экспресс
железная дорога
крым
симферополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_0:201:1157:852_1920x0_80_0_0_ce58a0503a6347feae4bf62c0591ed79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате падения беспилотника в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Сейчас поезда возобновили движение.За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, семь из них - над территорией Воронежской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_69:0:1206:852_1920x0_80_0_0_0cf9e4cf635f19b7c2672a968ff84eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, гранд сервис экспресс, железная дорога, крым, симферополь, новости
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа

Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области

07:54 21.08.2025 (обновлено: 08:03 21.08.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд № 68 Москва - Симферополь направлением в Крым задерживается на 4 часа", - сообщили в компании, уточнив, что состав уже продолжил движение после вынужденной остановки.
19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате падения беспилотника в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Сейчас поезда возобновили движение.
За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, семь из них - над территорией Воронежской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПоездГранд Сервис ЭкспрессЖелезная дорогаКрымСимферопольНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:17Иностранец пытался вывезти из России секретные документы для СБУ
10:07Благоустройство туристического центра Саки – как идут работы
10:00Строительство курортного комплекса в Ялте обойдется в 26 млрд рублей
09:37В Ленинском районе Крыма проведут подрыв боеприпасов
09:24В Алуште перекроют движение и эвакуируют людей - в чем причина
09:14Осень-2025: Крым снова в топе направлений у туристов
09:00В ДТП на Кубани один человек погиб и двое подростков получили травмы
08:47Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
08:25Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
08:18 Взрывы прогремели по всей Украине
08:07Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
07:54Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
07:46Индустриальный парк "Феодосия": какие инвесторы зайдут сюда и когда
07:28Беспилотники сбили над Крымом и Черным морем
07:18Движение поездов в Воронежской области возобновили
07:10В Севастополе громкая ночь - губернатор назвал причину
06:46Поезд в Крым и еще 18 составов задерживаются в Воронежской области
06:36Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
06:25В Ростовской области пожар на промпредприятии из-за атаки БПЛА
06:10ВСУ атаковали Воронежскую область - приостановлено движение поездов
Лента новостейМолния