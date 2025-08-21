https://crimea.ria.ru/20250821/poezd-moskva-simferopol-zaderzhivaetsya-na-4-chasa-1148874944.html
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T07:54
2025-08-21T07:54
2025-08-21T08:03
поезд
гранд сервис экспресс
железная дорога
крым
симферополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_0:201:1157:852_1920x0_80_0_0_ce58a0503a6347feae4bf62c0591ed79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате падения беспилотника в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Сейчас поезда возобновили движение.За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, семь из них - над территорией Воронежской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_69:0:1206:852_1920x0_80_0_0_0cf9e4cf635f19b7c2672a968ff84eac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, гранд сервис экспресс, железная дорога, крым, симферополь, новости
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа
Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области
07:54 21.08.2025 (обновлено: 08:03 21.08.2025)