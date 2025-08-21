https://crimea.ria.ru/20250821/poezd-moskva-simferopol-zaderzhivaetsya-na-4-chasa-1148874944.html

Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа

Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Поезд Москва-Симферополь задерживается на 4 часа

Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Поезд Москва - Симферополь задерживается на 4 часа из-за происшествия в Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".19 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Воронежской области. Инцидент произошел на участке Россошь – Сохрановка. В результате падения беспилотника в районе станций Журавка и Райновская отсутствовало напряжение в контактной сети. Сейчас поезда возобновили движение.За ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, семь из них - над территорией Воронежской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

