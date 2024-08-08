Главное за день: 8 августа
Главные события и заявления четверга, 8 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В четверг российские венные продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, местных жителей эвакуировали на бронемашинах и обещали им выплаты. Украинские войска снова потеряли более 2 тысяч боевиков, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников и еще один МиГ-29. Российское правительство утвердило правила осуществления единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам. Президент России Владимир Путин подписал законы о мигрантах, треш-стримах, майнинге и не только. В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, а вслед за ним – цунами.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ситуация в Курской области
В четверг ВСУ продолжили атаковать Курскую область. Ночью и утром силами ПВО над регионом сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и еще пять ракет. По данным Минобороны, российские военнослужащие и пограничники продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, с начала боев противник потерял 660 боевиков и более 80 единиц техники. По данным местных властей, российские военные сейчас ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняя вражеские подразделения. Из приграничных районов области в связи с непростой оперативной обстановкой вывезли около трех тысяч мирных граждан. Эвакуацию проводили ночью на бронированных машинах. Покинувшие дома жители Курской области получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. Правительство России выделило 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям в Курской области, которые потеряли жилье.
Успехи армии РФ
Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили 2110 боевиков. Также разбиты вражеские вооружения, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников. Силы и средства ПВО России сбили украинский МиГ-29 и перехватили 80 дронов, в том числе 21 вне зоны СВО, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Выплаты по 400 тысяч
В правительстве РФ утвердили правила осуществления единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим-контрактникам. Получить их смогут военнослужащие, выполняющие задачи на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заключившие контракты с Минобороны в период с 1 августа до 31 декабря 2024 года. Для получения средств военнослужащий должен написать рапорт командиру своей воинской части, и в течение 10 дней деньги поступят на счет.
Новые законы
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Также подписан закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет – соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, в четверг президент подписал законы о запрете пропаганды наркотиков в литературе, о запрете треш-стримов, о легализации майнинга криптовалют в России, о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Еще один новый подписанный закон предусматривает наказание в виде ареста до 10 суток для военнослужащих за нарушение запрета на гаджеты в зоне СВО.
Землетрясение в Японии
На юго-западе Японии в районе острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщил в четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 7:42 в районе японского острова Кюсю, в 94 км к северо-востоку от города Кагосима. Уточняется, что эпицентр находился возле префектуры Миядзаки, а его очаг залегал на глубине 30 километров под океанским дном. Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK, на побережье острова Кюсю обрушилось цунами высотой до одного метра. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.