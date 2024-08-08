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ВСУ за сутки лишись более 2 тысяч боевиков

ВСУ за сутки лишись более 2 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 08.08.2024

ВСУ за сутки лишись более 2 тысяч боевиков

Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили 2110 боевиков. Также разбиты вражеские вооружения и склады боеприпасов, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T14:05

2024-08-08T14:05

2024-08-08T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили 2110 боевиков. Также разбиты вражеские вооружения и склады боеприпасов, сообщает в четверг Минобороны России.ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две-122 мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ Буковель-AD.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили контратаку, уничтожили более 460 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину Казак, американские бронемашину MaxxPro и гаубицу М777, 13 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три гаубицы Д-30, две чешские боевые машины РСЗО Vampire, станцию РЭБ "Буковель-AD" и уничтожили два склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Бойцы отразили контратаку, противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский БТР М113, девять автомобилей, две гаубицы М777 производства США, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, британскую гаубицу и AS-90, 152-мм орудие Д-20, две гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и две станции РЭБ "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Центр" отразили две контратаки, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, британский бронетранспортер Spartan, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777, пушку "Гиацинт-Б" и САУ "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили отразили контратаку. Противник потерял до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, британскую гаубицу FH-70, польские самоходные артиллерийские установки Krab и американские Paladin, 155-мм гаубицу М198 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Днепр" ликвидировано до 110 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б", три гаубицы Д-20, САУ "Гвоздика", британская гаубица L-119 и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Сутками ранее российские военные уничтожили еще 1885 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июняВойска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МОРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

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