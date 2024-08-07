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ВСУ стремительно теряют людей и западную технику - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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ВСУ стремительно теряют людей и западную технику
ВСУ стремительно теряют людей и западную технику - РИА Новости Крым, 07.08.2024
ВСУ стремительно теряют людей и западную технику
Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили 1885 боевиков. Также разбиты вражеские вооружения и склады боеприпасов, сообщает в среду... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T14:26
2024-08-07T14:26
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили 1885 боевиков. Также разбиты вражеские вооружения и склады боеприпасов, сообщает в среду Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" в боях ликвидировали до 220 боевиков ВСУ, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки ЗРК "Бук", польскую САУ Krab, гаубицу "Мста-Б" и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили контратаку, уничтожили более 530 военнослужащих ВСУ, американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, восемнадцать автомобилей, британскую САУ AS-90, гаубицы М198, "Мста-Б", Д-30, два британских орудия L-119, станцию РЭБ "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Бойцы отразили контратаку, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две британские гаубицы FH-70 и две американские М777, два орудия Д-20 и одно М119, гаубицу Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Центр" отразили две контратаки. ВСУ лишились до 345 военнослужащих, боевой бронированной машины, двух автомобилей, САУ "Гвоздика", гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку боевиков, уничтожили до 110 боевиков, восемь автомобилей, САУ "Богдана" и "Гвоздика" и склад боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Днепр" ликвидировали до 60 солдат врага, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Сутками ранее российские военные уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июняВойска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МОРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, запорожская область, херсонская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
ВСУ стремительно теряют людей и западную технику

За сутки боев ВСУ потеряли еще 1885 боевиков в зоне спецоперации

14:26 07.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в окопах
Боевики ВСУ в окопах
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили 1885 боевиков. Также разбиты вражеские вооружения и склады боеприпасов, сообщает в среду Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" в боях ликвидировали до 220 боевиков ВСУ, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки ЗРК "Бук", польскую САУ Krab, гаубицу "Мста-Б" и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили контратаку, уничтожили более 530 военнослужащих ВСУ, американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, восемнадцать автомобилей, британскую САУ AS-90, гаубицы М198, "Мста-Б", Д-30, два британских орудия L-119, станцию РЭБ "Анклав-Н" и четыре склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. Бойцы отразили контратаку, ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две британские гаубицы FH-70 и две американские М777, два орудия Д-20 и одно М119, гаубицу Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н".
Подразделения группировки войск "Центр" отразили две контратаки. ВСУ лишились до 345 военнослужащих, боевой бронированной машины, двух автомобилей, САУ "Гвоздика", гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили контратаку боевиков, уничтожили до 110 боевиков, восемь автомобилей, САУ "Богдана" и "Гвоздика" и склад боеприпасов.
Подразделениями группировки войск "Днепр" ликвидировали до 60 солдат врага, семь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Сутками ранее российские военные уничтожили еще 1535 боевиков ВСУ, разбили вражеские вооружения и технику, в том числе иностранного производства, а также склады боеприпасов.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииЗапорожская областьХерсонская областьХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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