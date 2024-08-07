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Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО
Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО
Российские войска не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе государственной границы в Курской области, операция по... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T12:37
2024-08-07T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Российские войска не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе государственной границы в Курской области, операция по уничтожению боевиков продолжается. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования Украины в районах Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.Как отметили в ведомстве, российские военные и пограничники нанесли поражение резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери ВСУ за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты. Кроме того, уничтожена 31 боевая бронированная машина боевиков, в том числе 12 автомобилей "Козак", две БМП Stryker, инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.Попытка прорыва границыУтром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация. В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, при атаках и обстрелах со стороны украинских боевиков ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шестеро детей. Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии. Погибли пять человек, в том числе водитель и фельдшер скорой помощи, в автомобиль которой ударил вражеский дрон.
https://crimea.ria.ru/20240807/kurskaya-oblast-novosti-o-situatsii-na-granitse-s-ukrainoy-1139425619.html
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министерство обороны рф, новости, новости сво, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вооруженные силы россии
Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО

Военные РФ уничтожили 260 боевиков и 50 единиц бронетехники на границе с Курской областью

12:37 07.08.2024 (обновлено: 12:48 07.08.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Российские войска не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе государственной границы в Курской области, операция по уничтожению боевиков продолжается. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования Украины в районах Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.
"Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, российские военные и пограничники нанесли поражение резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери ВСУ за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Кроме того, уничтожена 31 боевая бронированная машина боевиков, в том числе 12 автомобилей "Козак", две БМП Stryker, инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
12:23
Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной

Попытка прорыва границы

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона.
К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация.
В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны.
Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, при атаках и обстрелах со стороны украинских боевиков ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шестеро детей. Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.
Погибли пять человек, в том числе водитель и фельдшер скорой помощи, в автомобиль которой ударил вражеский дрон.
 
Министерство обороны РФНовостиНовости СВОКурская областьОбстрелы Курской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВооруженные силы России
 
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