https://crimea.ria.ru/20240807/voyska-rossii-ne-dopustili-prodvizheniya-vsu-vglub-kurskoy-oblasti--mo--1139426954.html

Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО

Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Войска России не допустили продвижения ВСУ вглубь Курской области – МО

Российские войска не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе государственной границы в Курской области, операция по... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T12:37

2024-08-07T12:37

2024-08-07T12:48

министерство обороны рф

новости

новости сво

курская область

обстрелы курской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139323407_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_38e871a572f8c5e36e67b83a3670e1b7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Российские войска не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе государственной границы в Курской области, операция по уничтожению боевиков продолжается. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования Украины в районах Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.Как отметили в ведомстве, российские военные и пограничники нанесли поражение резервам противника в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери ВСУ за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты. Кроме того, уничтожена 31 боевая бронированная машина боевиков, в том числе 12 автомобилей "Козак", две БМП Stryker, инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.Попытка прорыва границыУтром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация. В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, при атаках и обстрелах со стороны украинских боевиков ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шестеро детей. Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии. Погибли пять человек, в том числе водитель и фельдшер скорой помощи, в автомобиль которой ударил вражеский дрон.

https://crimea.ria.ru/20240807/kurskaya-oblast-novosti-o-situatsii-na-granitse-s-ukrainoy-1139425619.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, новости сво, курская область, обстрелы курской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вооруженные силы россии