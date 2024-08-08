https://crimea.ria.ru/20240808/uchastnikov-svo-budut-nakazyvat-za-noshenie-smartfonov-1139461798.html

Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов

Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов

За нарушение запрета на гаджеты в зоне СВО военнослужащие будут наказываться арестом на десять суток. Соответствующий закон подписал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T17:22

2024-08-08T17:22

2024-08-08T17:38

новости

закон и право

новости сво

смартфон

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110026/71/1100267155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_470659f335993c3866e01c366cc1ff44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За нарушение запрета на гаджеты в зоне СВО военнослужащие будут наказываться арестом на десять суток. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале официальной информации.В документе уточняется, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, станет грубым дисциплинарным нарушением. Ответственность за это не будет распространяться лишь на тех участников СВО, которые используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей.Такое же наказание установлено для военных за распространение информации о принадлежности к частям ВС РФ, о членах семьи, о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, а также их подразделений. Норма будет действовать в том случае, если разглашенная информация не содержит государственную тайну.Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, за несколько правонарушений срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал законСитуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, новости сво, смартфон, владимир путин (политик)