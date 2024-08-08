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Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
За нарушение запрета на гаджеты в зоне СВО военнослужащие будут наказываться арестом на десять суток. Соответствующий закон подписал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T17:22
2024-08-08T17:22
2024-08-08T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За нарушение запрета на гаджеты в зоне СВО военнослужащие будут наказываться арестом на десять суток. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале официальной информации.В документе уточняется, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, станет грубым дисциплинарным нарушением. Ответственность за это не будет распространяться лишь на тех участников СВО, которые используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей.Такое же наказание установлено для военных за распространение информации о принадлежности к частям ВС РФ, о членах семьи, о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, а также их подразделений. Норма будет действовать в том случае, если разглашенная информация не содержит государственную тайну.Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, за несколько правонарушений срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.Читайте также на РИА Новости Крым:Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал законСитуация в Курской области: данные Минобороны об обстановке на границе Российский "Искандер" разгромил скопление техники ВСУ в Курской области
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новости, закон и право, новости сво, смартфон, владимир путин (политик)
Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
За ношение гаджетов в зоне спецоперации будут наказывать арестом на десять суток
17:22 08.08.2024 (обновлено: 17:38 08.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За нарушение запрета на гаджеты в зоне СВО военнослужащие будут наказываться арестом на десять суток. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале официальной информации.
В документе уточняется, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию, станет грубым дисциплинарным нарушением. Ответственность за это не будет распространяться лишь на тех участников СВО, которые используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей.
Такое же наказание установлено для военных за распространение информации о принадлежности к частям ВС РФ, о членах семьи, о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, а также их подразделений. Норма будет действовать в том случае, если разглашенная информация не содержит государственную тайну.
Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, за несколько правонарушений срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.
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