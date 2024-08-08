https://crimea.ria.ru/20240808/podpisan-zakon-o-lishenii-grazhdanstva-za-nepostanovku-na-voinskiy-uchet-1139468641.html

Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T21:48

2024-08-08T21:48

2024-08-08T21:53

владимир путин (политик)

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон о прекращении приобретенного гражданства России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет ранее был принят Госдумой.Новая норма дополняет законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации". В соответствии с ней устанавливается обязанность по первоначальной постановке на воинский учет лиц, приобретших российское гражданство. Неисполнение обязанности будет служить основанием для прекращения гражданства.Закон также синхронизирует процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Президент России Владимир Путин ранее в четверг подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые граждане РФ будут служить 2 года: Дума рассматривает поправкуВ России завершился призыв на военную службу – сколько призвалиПравительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, гражданство, воинский учет, закон и право