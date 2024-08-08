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Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T21:48
2024-08-08T21:53
владимир путин (политик)
новости
гражданство
воинский учет
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон о прекращении приобретенного гражданства России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет ранее был принят Госдумой.Новая норма дополняет законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации". В соответствии с ней устанавливается обязанность по первоначальной постановке на воинский учет лиц, приобретших российское гражданство. Неисполнение обязанности будет служить основанием для прекращения гражданства.Закон также синхронизирует процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Президент России Владимир Путин ранее в четверг подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые граждане РФ будут служить 2 года: Дума рассматривает поправкуВ России завершился призыв на военную службу – сколько призвалиПравительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), новости, гражданство, воинский учет, закон и право
Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

21:48 08.08.2024 (обновлено: 21:53 08.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон о прекращении приобретенного гражданства России за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет ранее был принят Госдумой.
Новая норма дополняет законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации". В соответствии с ней устанавливается обязанность по первоначальной постановке на воинский учет лиц, приобретших российское гражданство. Неисполнение обязанности будет служить основанием для прекращения гражданства.
Закон также синхронизирует процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, предусматривается ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля.
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