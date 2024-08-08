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Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним
Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Документ... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T22:03
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владимир путин (политик)
здоровье
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новости
энергетики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Документ опубликован на портале правовых актов.В соответствии с документом, запрет вступает в силу с 1 марта 2025 года. Организациям, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, продавцам-физлицам запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические.Нарушение повлечет ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.Кроме того, продавцы смогут требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя. Субъекты РФ могут устанавливать перечень объектов, где продажа энергетиков запрещена. Также субъекты могут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков, уточняется в пояснительной записке к документу.Закон ранее принят Госдумой в окончательном чтении. По словам председатели ГД Вячеслава Володина, он был внесен в Госдуму депутатами всех фракций. По его данным, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при том что такие напитки повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямЭто как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детейВ Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков
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владимир путин (политик), здоровье, дети, новости, энергетики
Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним

Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков

22:03 08.08.2024 (обновлено: 22:05 08.08.2024)
 
© © AP Photo/ Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
© © AP Photo/ Elaine Thompson
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Документ опубликован на портале правовых актов.
В соответствии с документом, запрет вступает в силу с 1 марта 2025 года. Организациям, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, продавцам-физлицам запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические.
Нарушение повлечет ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.
Кроме того, продавцы смогут требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя. Субъекты РФ могут устанавливать перечень объектов, где продажа энергетиков запрещена. Также субъекты могут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков, уточняется в пояснительной записке к документу.
Закон ранее принят Госдумой в окончательном чтении. По словам председатели ГД Вячеслава Володина, он был внесен в Госдуму депутатами всех фракций. По его данным, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при том что такие напитки повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
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Владимир Путин (политик)ЗдоровьедетиНовостиЭнергетики
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Главные новости Крыма: 8 августа
22:24К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
22:03Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним
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