https://crimea.ria.ru/20240808/putin-zapretil-prodavat-energetiki-nesovershennoletnim-1139468855.html

Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним

Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Документ... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T22:03

2024-08-08T22:03

2024-08-08T22:05

владимир путин (политик)

здоровье

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энергетики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Документ опубликован на портале правовых актов.В соответствии с документом, запрет вступает в силу с 1 марта 2025 года. Организациям, индивидуальным предпринимателям, фермерским хозяйствам, продавцам-физлицам запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические.Нарушение повлечет ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.Кроме того, продавцы смогут требовать предъявить документы, в тех случаях когда есть сомнения в возрасте покупателей таких напитков, как это сейчас происходит при продаже алкоголя. Субъекты РФ могут устанавливать перечень объектов, где продажа энергетиков запрещена. Также субъекты могут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков, уточняется в пояснительной записке к документу.Закон ранее принят Госдумой в окончательном чтении. По словам председатели ГД Вячеслава Володина, он был внесен в Госдуму депутатами всех фракций. По его данным, среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, при том что такие напитки повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие напитки приводят к обезвоживанию организма и головным болямЭто как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детейВ Крыму призвали ввести жесткие меры против родителей-алкоголиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), здоровье, дети, новости, энергетики