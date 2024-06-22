Главное за день: 22 июня
Главные события и заявления субботы, 22 июня
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 1835 боевиков ВСУ и нанесла групповые удары по объектам энергетики и ВПК на Украине. В Белгороде и новых регионах при вражеских атаках погибли и ранены мирные жители, нарушена работа ЗАЭС. Путин ввел налоговые льготы для свободной экономической зоны в приграничных регионах России. Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги на 9,5% с 1 июля. В России и Крыму отметили День скорби и памяти. Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российские военные за сутки уничтожили 1835 украинских боевиков, вооружение и боевую технику противника, в том числе американского, британского и канадского производства, 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА, сообщает в субботу Минобороны России. По объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине нанесен групповой удар, цели которого достигнуты.
Атаки ВСУ на регионы РФ
22 июня житель села Салтыково Белгородской области погиб при ударе ВСУ. В белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе пострадал один человек, еще один ранен в селе Красное Шебекинского округа. Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрелов Донецка и Горловки. Как сообщили в СЦКК ДНР, украинские формирования выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов.
В результате атаки противника на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС было нарушено функционирование инфраструктурных объектов - меры по обеспечению ядерной безопасности приняты.
В ночь на 22 июня дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.
СЭЗ для приграничья
Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации. По мнению финансового аналитика, доцента кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елены Вершицкой, решение о налоговых преференциях поможет убедить "сомневающихся" инвесторов заходить на эти территории в условиях повышенных рисков, связанных с проведением спецоперации.
"Коммуналка" в Крыму
С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%, рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов. А частности, платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ – на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,8%.
День памяти и скорби
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Траурные акции прошли во всех городах страны. К ним присоединились Севастополь и Крым. В частности в Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Керчи и других городах республики зажигали "Свечи памяти" и возлагали цветы к мемориалам ВОВ.
Орден для Охлобыстина
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников.