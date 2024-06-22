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Главное за день: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Главное за день: 22 июня
Главное за день: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Главное за день: 22 июня
Армия России за сутки уничтожила 1835 боевиков ВСУ и нанесла групповые удары по объектам энергетики и ВПК на Украине. В Белгороде и новых регионах при вражеских РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 1835 боевиков ВСУ и нанесла групповые удары по объектам энергетики и ВПК на Украине. В Белгороде и новых регионах при вражеских атаках погибли и ранены мирные жители, нарушена работа ЗАЭС. Путин ввел налоговые льготы для свободной экономической зоны в приграничных регионах России. Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги на 9,5% с 1 июля. В России и Крыму отметили День скорби и памяти. Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки уничтожили 1835 украинских боевиков, вооружение и боевую технику противника, в том числе американского, британского и канадского производства, 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА, сообщает в субботу Минобороны России. По объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине нанесен групповой удар, цели которого достигнуты.Атаки ВСУ на регионы РФ22 июня житель села Салтыково Белгородской области погиб при ударе ВСУ. В белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе пострадал один человек, еще один ранен в селе Красное Шебекинского округа. Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрелов Донецка и Горловки. Как сообщили в СЦКК ДНР, украинские формирования выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов.В результате атаки противника на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС было нарушено функционирование инфраструктурных объектов - меры по обеспечению ядерной безопасности приняты.В ночь на 22 июня дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.СЭЗ для приграничьяНалоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации. По мнению финансового аналитика, доцента кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елены Вершицкой, решение о налоговых преференциях поможет убедить "сомневающихся" инвесторов заходить на эти территории в условиях повышенных рисков, связанных с проведением спецоперации."Коммуналка" в КрымуС 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%, рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов. А частности, платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ – на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,8%.День памяти и скорбиПрезидент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Траурные акции прошли во всех городах страны. К ним присоединились Севастополь и Крым. В частности в Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Керчи и других городах республики зажигали "Свечи памяти" и возлагали цветы к мемориалам ВОВ.Орден для ОхлобыстинаГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников.
https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-snova-atakovali-energodar-tremya-dronami---postradala-zhenschina-1138296310.html
https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-kurskuyu-oblast-sbito-8-raket-vsu-i-36-ukrainskikh-dronov-1138296173.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, в мире, иван охлобыстин, денис пушилин, владимир путин (политик)
Главное за день: 22 июня

Главные события и заявления субботы, 22 июня

22:05 22.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 1835 боевиков ВСУ и нанесла групповые удары по объектам энергетики и ВПК на Украине. В Белгороде и новых регионах при вражеских атаках погибли и ранены мирные жители, нарушена работа ЗАЭС. Путин ввел налоговые льготы для свободной экономической зоны в приграничных регионах России. Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги на 9,5% с 1 июля. В России и Крыму отметили День скорби и памяти. Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные за сутки уничтожили 1835 украинских боевиков, вооружение и боевую технику противника, в том числе американского, британского и канадского производства, 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА, сообщает в субботу Минобороны России. По объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине нанесен групповой удар, цели которого достигнуты.
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
21:02
ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина

Атаки ВСУ на регионы РФ

22 июня житель села Салтыково Белгородской области погиб при ударе ВСУ. В белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе пострадал один человек, еще один ранен в селе Красное Шебекинского округа. Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрелов Донецка и Горловки. Как сообщили в СЦКК ДНР, украинские формирования выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов.
В результате атаки противника на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС было нарушено функционирование инфраструктурных объектов - меры по обеспечению ядерной безопасности приняты.
В ночь на 22 июня дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
20:47
Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов

СЭЗ для приграничья

Налоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации. По мнению финансового аналитика, доцента кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елены Вершицкой, решение о налоговых преференциях поможет убедить "сомневающихся" инвесторов заходить на эти территории в условиях повышенных рисков, связанных с проведением спецоперации.
Анатолий Кромин ведет экскурсию в рамках проекта Севастопольские рассказы
18:32Династии Крыма
Долг – сберечь память: история семьи поисковиков из Севастополя

"Коммуналка" в Крыму

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%, рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов. А частности, платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ – на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,8%.
Школьный автобус
13:31
В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей

День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Траурные акции прошли во всех городах страны. К ним присоединились Севастополь и Крым. В частности в Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Керчи и других городах республики зажигали "Свечи памяти" и возлагали цветы к мемориалам ВОВ.
Спортсменки из Севастополя взяли серебро на Играх БРИКС
20:10
Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев

Орден для Охлобыстина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников.
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаКрымВ миреИван ОхлобыстинДенис ПушилинВладимир Путин (политик)
 
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22:35На востоке Турции произошло землетрясение
22:05Главное за день: 22 июня
21:48Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме
21:23Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
21:02ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина
20:47Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов
20:10Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев
19:48В Феодосии ликвидировали пожар на 500 "квадратах"
19:37В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
19:17Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов
19:05Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж
18:32Долг – сберечь память: история семьи поисковиков из Севастополя
17:43Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
17:16ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов
16:53Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма
16:30В РФ ввели мораторий на взыскание средств с госпредприятий новых регионов
16:01Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон
15:23Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы
15:05День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
14:56Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
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