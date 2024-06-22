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Главное за день: 22 июня

Главное за день: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Главное за день: 22 июня

Армия России за сутки уничтожила 1835 боевиков ВСУ и нанесла групповые удары по объектам энергетики и ВПК на Украине. В Белгороде и новых регионах при вражеских РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T22:05

2024-06-22T22:05

2024-06-22T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила 1835 боевиков ВСУ и нанесла групповые удары по объектам энергетики и ВПК на Украине. В Белгороде и новых регионах при вражеских атаках погибли и ранены мирные жители, нарушена работа ЗАЭС. Путин ввел налоговые льготы для свободной экономической зоны в приграничных регионах России. Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги на 9,5% с 1 июля. В России и Крыму отметили День скорби и памяти. Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки уничтожили 1835 украинских боевиков, вооружение и боевую технику противника, в том числе американского, британского и канадского производства, 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА, сообщает в субботу Минобороны России. По объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине нанесен групповой удар, цели которого достигнуты.Атаки ВСУ на регионы РФ22 июня житель села Салтыково Белгородской области погиб при ударе ВСУ. В белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе пострадал один человек, еще один ранен в селе Красное Шебекинского округа. Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрелов Донецка и Горловки. Как сообщили в СЦКК ДНР, украинские формирования выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов.В результате атаки противника на подстанцию "Радуга" на Запорожской АЭС было нарушено функционирование инфраструктурных объектов - меры по обеспечению ядерной безопасности приняты.В ночь на 22 июня дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.СЭЗ для приграничьяНалоговые льготы и преференции для свободной экономической зоны вводятся в регионах РФ, граничащих с Украиной, Донбассом и Новороссией. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен в субботу на официальном портале правовой информации. По мнению финансового аналитика, доцента кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елены Вершицкой, решение о налоговых преференциях поможет убедить "сомневающихся" инвесторов заходить на эти территории в условиях повышенных рисков, связанных с проведением спецоперации."Коммуналка" в КрымуС 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%, рассказал первый заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов. А частности, платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ – на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами – на 11,8%.День памяти и скорбиПрезидент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Траурные акции прошли во всех городах страны. К ним присоединились Севастополь и Крым. В частности в Симферополе, Ялте, Бахчисарае, Керчи и других городах республики зажигали "Свечи памяти" и возлагали цветы к мемориалам ВОВ.Орден для ОхлобыстинаГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников.

https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-snova-atakovali-energodar-tremya-dronami---postradala-zhenschina-1138296310.html

https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-kurskuyu-oblast-sbito-8-raket-vsu-i-36-ukrainskikh-dronov-1138296173.html

https://crimea.ria.ru/20240622/dolg--sberech-pamyat-istoriya-semi-poiskovikov-iz-sevastopolya-1138236341.html

https://crimea.ria.ru/20240622/v-sevastopole-voditelya-avtobusa-nakazali-za-nebezopasnuyu-perevozku-detey-1138291039.html

https://crimea.ria.ru/20240622/sportsmenki-iz-sevastopolya-zavoevali-serebro-na-igrakh-briks---razvozhaev-1138295677.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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