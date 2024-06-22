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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов
Украинские войска в субботу днем выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T17:16
2024-06-22T17:38
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска в субботу днем выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.Кроме того, с 14.40 до 16.50 украинские войска выпустили еще 10 снарядов по Петровскому району Донецка, а в 16.20 они снова обстреляли Горловку, выпустив по ней еще три снаряда.Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским моремВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
https://crimea.ria.ru/20240622/nanesen-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy---tseli-porazheny-1138291466.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 "натовских" снарядов

17:16 22.06.2024 (обновлено: 17:38 22.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска в субботу днем выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Кроме того, с 14.40 до 16.50 украинские войска выпустили еще 10 снарядов по Петровскому району Донецка, а в 16.20 они снова обстреляли Горловку, выпустив по ней еще три снаряда.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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