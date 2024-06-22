https://crimea.ria.ru/20240622/pushilin-vruchil-okhlobystinu-orden-druzhby-1138292465.html

Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы

Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Соответствующая... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T15:23

2024-06-22T15:23

2024-06-22T15:23

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

иван охлобыстин

награды

общество

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале правительства региона.Отмечается, что Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников. Также актер регулярно посещает другие новые регионы. В июне прошлого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.В декабре Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Его спас бронежилет, который остановил попавшую в него пулю.Читайте также на РИА Новости Крым:Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в ДонбассеСБУ завела дело на российского артиста ПевцоваОхлобыстин может снова стать священником

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, иван охлобыстин, награды, общество, новости, новые регионы россии