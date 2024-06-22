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Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы
Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Соответствующая... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T15:23
2024-06-22T15:23
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
иван охлобыстин
награды
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале правительства региона.Отмечается, что Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников. Также актер регулярно посещает другие новые регионы. В июне прошлого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.В декабре Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Его спас бронежилет, который остановил попавшую в него пулю.Читайте также на РИА Новости Крым:Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в ДонбассеСБУ завела дело на российского артиста ПевцоваОхлобыстин может снова стать священником
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, иван охлобыстин, награды, общество, новости, новые регионы россии
Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы

Охлобыстин награжден орденом Дружбы за заслуги перед ДНР - правительство республики

15:23 22.06.2024
 
Денис Пушилин вручил орден Дружбы Ивану Охлобыстину за заслуги перед ДНР
Денис Пушилин вручил орден Дружбы Ивану Охлобыстину за заслуги перед ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил российского актера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина орденом Дружбы. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале правительства региона.
"Денис Пушилин за заслуги перед Донецкой Народной Республикой вручил орден Дружбы Ивану Охлобыстину", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Охлобыстин многократно посещал Донбасс с гуманитарными миссиями, постоянно поддерживает его жителей и защитников. Также актер регулярно посещает другие новые регионы. В июне прошлого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.
В декабре Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Его спас бронежилет, который остановил попавшую в него пулю.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинИван ОхлобыстинНаградыОбществоНовостиНовые регионы России
 
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