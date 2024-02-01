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СБУ завела дело на российского артиста Певцова

СБУ завела дело на российского артиста Певцова - РИА Новости Крым, 01.02.2024

СБУ завела дело на российского артиста Певцова

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Народного артиста России, депутата Госдумы РФ Дмитрия Певцова по обвинению в "посягательстве на... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T17:59

2024-02-01T17:59

2024-02-01T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Народного артиста России, депутата Госдумы РФ Дмитрия Певцова по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Российскому актеру также инкриминируют голосование в Госдуме за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в феврале 2022 года.СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову по трем статьям уголовного кодекса Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "пропаганда войны".Служба безопасности Украины ранее объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы "принудительно привлекает" крымских школьников в ряды "Юнармии".Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники СБУ объявлены в розыск за незаконное преследование ПатриархаИван Охлобыстин попал под обстрел в ДонбассеСветлана Сурганова: правда и Победа будет за нами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), дмитрий певцов, украина, россия, государственная дума рф, новости