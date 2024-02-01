СБУ завела дело на российского артиста Певцова
СБУ обвинила Дмитрия Певцова в посягательстве на территориальную целостность Украины
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Дмитрий Певцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Народного артиста России, депутата Госдумы РФ Дмитрия Певцова по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и других преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как заявили в СБУ, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских военнослужащих во время массовых мероприятий с участием президента России Владимира Путина, а также "часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины".
Российскому актеру также инкриминируют голосование в Госдуме за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в феврале 2022 года.
СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову по трем статьям уголовного кодекса Украины: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"; "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "пропаганда войны".
Служба безопасности Украины ранее объявила подозрение в "государственной измене" вице-премьеру Крыма – министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской за то, что она якобы "принудительно привлекает" крымских школьников в ряды "Юнармии".
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