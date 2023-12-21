https://crimea.ria.ru/20231221/okhlobystin-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-posle-obstrela-v-donbasse-1133699643.html

Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе

Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе

У российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, попавшего в Донбассе под обстрел со стороны ВСУ, врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T11:02

2023-12-21T11:02

2023-12-21T11:08

иван охлобыстин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. У российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, попавшего в Донбассе под обстрел со стороны ВСУ, врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая попала в его бронежилет. Об этом артист написал в социальной сети.Накануне дочь актера Евдокия рассказала, что ее отец опал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Охлобыстина спас бронежилет, который остановил попавшую в него пулю.Актер регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Охлобыстин может снова стать священникомСледующий пошел: Охлобыстин готов вступить в ополчение ДНР

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван охлобыстин, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, гуманитарная помощь, помощь бойцам сво