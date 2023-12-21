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Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе
Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе
У российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, попавшего в Донбассе под обстрел со стороны ВСУ, врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T11:02
2023-12-21T11:08
иван охлобыстин
новости
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. У российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, попавшего в Донбассе под обстрел со стороны ВСУ, врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая попала в его бронежилет. Об этом артист написал в социальной сети.Накануне дочь актера Евдокия рассказала, что ее отец опал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Охлобыстина спас бронежилет, который остановил попавшую в него пулю.Актер регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.Читайте также на РИА Новости Крым:Охлобыстин может снова стать священникомСледующий пошел: Охлобыстин готов вступить в ополчение ДНР
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РИА Новости Крым
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иван охлобыстин, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, гуманитарная помощь, помощь бойцам сво
Охлобыстин рассказал о своем состоянии после обстрела в Донбассе

У Охлобыстина нашли трещину в ребре после попадания актера под обстрел в Донбассе

11:02 21.12.2023 (обновлено: 11:08 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин доставил гуманитарную помощь защитникам Донбасса
Иван Охлобыстин доставил гуманитарную помощь защитникам Донбасса - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. У российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина, попавшего в Донбассе под обстрел со стороны ВСУ, врачи диагностировали трещину в ребре от пули, которая попала в его бронежилет. Об этом артист написал в социальной сети.

"Все нормально! Не переживаем! Да, попал под обстрел – когда отправлял гуманитарку в Донбассе. Спас бронежилет. От пули – трещина в ребре, как говорят врачи. Ничего страшного. Будем живы!" – рассказал Охлобыстин.

Накануне дочь актера Евдокия рассказала, что ее отец опал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи. Охлобыстина спас бронежилет, который остановил попавшую в него пулю.
Актер регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.
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Иван ОхлобыстинНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеГуманитарная помощьПомощь бойцам СВО
 
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