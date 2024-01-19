https://crimea.ria.ru/20240119/glavnoe-za-den-19-yanvarya-1134334342.html

Главное за день: 19 января

Главное за день: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Главное за день: 19 января

Города Крыма пострадали от разгула стихии – в Севастополе паводок, в Ялте подтоплены подпорные стены и укрепительные сооружения. 17 групповых ударов... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T22:57

2024-01-19T22:57

2024-01-19T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Города Крыма пострадали от разгула стихии – в Севастополе паводок, в Ялте подтоплены подпорные стены и укрепительные сооружения. 17 групповых ударов высокоточным оружием, десятки сдавшихся в плен и тысячи погибших украинских боевиков - в Минобороны РФ подвели итоги боевых действий за неделю. В Брянске сброс боеприпаса с украинского БПЛА вызвал пожар на нефтебазе. В Евпатории экс-заместитель главы администрации осужден за взятку в особо крупном размере. В Крым на отдых прибыло 200 детей из Белгородской области, а православные отметили праздник Крещения Господня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сильнейший шторм в КрымуВ Крыму из-за непогоды сошло несколько селевых потоков, подтоплены дома, дороги, обрушились подпорные стены в Ялте. В связи со штормом в некоторых городах отменены традиционные крещенские омовения в море. Сотрудники МЧС и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.Спасатели ночью эвакуировали из зоны подтопления четырех человек. Днем эвакуация была продолжена, подтопленными оказались 78 частных домов, в которых проживает более 170 человек. Наиболее пострадали от паводка село Черноречье под Севастополем и садовое товарищество Сахарная головка.В результате разгула стихии была отключена подстанция №18, возникли перебои с электричеством. В Севастополе пришлось отключить гидроузлы, подающие воду из Чернореченского водохранилища, поскольку сильный поток грязной воды мог забить фильтры и повредить технологическое оборудование. Вечером вода в город была подана на три часа из водозабора "Бельбек".В МЧС Севастополя такие сильные паводки объяснили сильным переувлажнением почвы после обильных осадков и таяния снега в горах, из-за чего уровень воды в резервных водоемах сейчас находится на максимальных отметках. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Адресная помощь оказывается жителям подтопленных домов.В Ялте сошел селевой потокНочью в Ялте сошел селевой поток, в результате чего подпорная стена обрушилась на припаркованный автомобиль, подтоплено несколько домовладений. Причины обрушения конструкции проверят сотрудники прокуратуры Крыма. В поселке Никита Большой Ялты также рухнула подпорная стена, сходом грунта разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения."Непростая ситуация на Ломоносова – в районе Пионерского парка. Укрепительные сооружения в русле реки повреждены с двух сторон, есть просадка и подвижка грунта. Ждем вердикта противооползневого управления, других специалистов, прорабатываем варианты дальнейших действий", - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Из-за разгула стихии в Евпатории снова подтопило дорогу Симферополь – Евпатория, а в Алуште активизировался оползень.17 групповых ударов: итоги СВО за неделюВооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", сообщили в Минобороны."Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных беспилотников", - сказано в недельной сводке оборонного ведомства.ВСУ понесли колоссальные потери – более 5500 тысяч боевиков, 34 танка и почти 400 единиц другой военной техники. Более двадцати военнослужащих сдались в плен. Силами российской военно-космической авиации и противовоздушной обороны за неделю сбиты десятки ракет и снаряды РСЗО, управляемая авиабомба американского производства и сотни дронов ВСУ.Атака дрона ВСУ на нефтебазу под БрянскомУкраинский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, однако при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы", – сказано в сообщении губернатора.В результате загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, более 30 жителей близлежащих домов были эвакуированы. Для тушения применяли специальное пожарно-техническое оборудование и пожарный поезд.Экс-замглавы Евпатории осудили за взяткуБывший первый замглавы Евпатории осужден на 11 лет за коррупцию и должностные преступления, сообщили в пресс-службе Следкома по Республике Крым и Севастополю."Установлено, что весной 2018 года бывший первый замглавы получил взятку в виде объекта капстроительства за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления об его аренде без торгов", – сказано в сообщении.Он был задержан в ноябре 2022 года.Дети из Белгородской области прибыли на отдых в КрымВ Крым прибыл поезд с детьми из приграничных территорий Белгородской области, которые будут отдыхать в санатории под Евпаторией. Об этом сообщает пресс-служба Крымской железной дороги."19 января на железнодорожный вокзал Симферополя прибыл поезд с детьми из Белгородской области. Более 200 юных белгородцев отдохнут и пройдут восстановление в санатории "Бригантина "Белогорье", расположенном в районе Евпатории. Сегодня команда встретила первую смену 2024 года", – говорится в сообщении.Православные отметили праздник Крещения ХристоваВ Севастополе праздничные мероприятия прошли на Херсонесе, где когда-то был крещен князь Владимир – креститель Руси. Во временном храме, рядом с временно закрытым на реставрацию Свято-Владимирским собором, прошла праздничная литургия. После этого на соборной площади состоялся молебен с чином освещения воды, который провел благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора протоирей Сергий Халюта.Праздничные службы прошли во всех крымских храмах, но из-за шторма в некоторых городах Крыма были отменены крещенские купания. Так, из-за шторма их отменили в Ялте и Феодосии, не состоялись праздничные омовения и в Керчи.

https://crimea.ria.ru/20240119/doma-ushli-pod-vodu-situatsiya-v-sevastopole-posle-pavodka-na-reke-chernaya-1134331840.html

https://crimea.ria.ru/20240119/estoniya-latviya-i-litva-khotyat-postroit-liniyu-oborony-u-granits-rossii-1134330841.html

https://crimea.ria.ru/20240119/izolirovat-krym-v-britanii-razveyali-illyuzii-zelenskogo-1134328491.html

https://crimea.ria.ru/20240119/v-evpatorii-bez-otopleniya-ostalis-36-domov-shkoly-i-detskie-sady-1134313641.html

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