Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена
Дорога Симферополь – Евпатория частично подтоплена в районе города Саки – минтранс РК
14:02 19.01.2024 (обновлено: 14:03 19.01.2024)
© Telegram Николай ЛукашенкоДорога Симферополь – Евпатория частично подтоплена в районе города Саки
© Telegram Николай Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Симферополь – Евпатория в Крыму произошло частичное подтопление из-за обильных осадков. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"На участке автомобильной дороги Симферополь – Евпатория перед городом Саки при движении из города Евпатория из-за обильных осадков в виде дождя идет частичное подтопление проезжей части", – написал в своем Telegram-канале Лукашенко.
В настоящее время на месте работают дорожные службы. Обеспечен сброс воды от подтопляемого участка. Организовано постоянное дежурство дорожных служб.
Водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного отрезка дороги Симферополь – Евпатория.
© Telegram Николай ЛукашенкоДорога Симферополь – Евпатория частично подтоплена в районе города Саки
© Telegram Николай Лукашенко
Дорога Симферополь – Евпатория частично подтоплена в районе города Саки
На Крымском полуострове из-за непогоды в пятницу сошли сели, произошли подтопления домовладений и нежилых зданий, обрушилась одна из подпорных стен в Ялте. В связи со штормом отменены традиционные крещенские омовения в море. Сотрудники МЧС и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
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