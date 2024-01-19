https://crimea.ria.ru/20240119/trassa-simferopol--evpatoriya-podtoplena-1134320799.html

Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена

Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Трасса Симферополь – Евпатория подтоплена

На автомобильной дороге Симферополь – Евпатория в Крыму произошло частичное подтопление из-за обильных осадков. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T14:02

2024-01-19T14:02

2024-01-19T14:03

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. На автомобильной дороге Симферополь – Евпатория в Крыму произошло частичное подтопление из-за обильных осадков. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.В настоящее время на месте работают дорожные службы. Обеспечен сброс воды от подтопляемого участка. Организовано постоянное дежурство дорожных служб.Водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного отрезка дороги Симферополь – Евпатория.На Крымском полуострове из-за непогоды в пятницу сошли сели, произошли подтопления домовладений и нежилых зданий, обрушилась одна из подпорных стен в Ялте. В связи со штормом отменены традиционные крещенские омовения в море. Сотрудники МЧС и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные осадки. Возможно отложение мокрого снега, гололед. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объездаВ Евпатории без отопления остались 36 домов, школы и детские садыПоселку под Керчью угрожает подтопление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, новости крыма, симферополь, евпатория, транспорт, крым, штормовое предупреждение