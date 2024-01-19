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Колоссальные потери ВСУ: ликвидированы еще 5,5 тысяч боевиков и 34 танка
Колоссальные потери ВСУ: ликвидированы еще 5,5 тысяч боевиков и 34 танка - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Колоссальные потери ВСУ: ликвидированы еще 5,5 тысяч боевиков и 34 танка
За неделю в зоне специальной военной операции ВСУ понесли значительные потери: более 5500 человек убитыми и ранеными, 34 танка и почти четыре сотни единиц... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T17:08
2024-01-19T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. За неделю в зоне специальной военной операции ВСУ понесли значительные потери: более 5500 человек убитыми и ранеными, 34 танка и почти четыре сотни единиц другой военной техники. Об итогах боев с 13 по 19 января отчитались в Минобороны РФ.На Купянском направлении российские силы продолжили улучшать положение по переднему краю. Было отражено 25 атак штурмовых групп противника в районе сел Синьковка, Песчаное и Табаевка. Потери ВСУ за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков и 42 единицы боевой техники. Также было уничтожено два полевых склада боеприпасов врага.На Краснолиманском направлении наши войска отразили 17 атак и нанесли удары по скоплениям живой силы четырех украинских бригад. Боевые столкновения шли в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и 73 единицы боевой техники.На Донецком направлении отражено 15 атак противника. Подразделения группировки войск "Южная" нанесли огневое поражение подразделениям шести украинских бригад в селах Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка.На этом направлении боевики потеряли более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, две пусковые установки ЗРК "Стрела-10", прочей боевой техники - 141 единицу.На Южно-Донецком направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Новомихайловка. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены позиции украинских подразделений в Парасковиевке и Павловке, в результате чего ВСУ потеряли 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, пусковую установку ЗРК "Стрела-10" и 45 единиц прочей боевой техники.На Запорожском направлении были нанесены удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ в окрестностях сел Вербовое, Малая Токмачка и Работино. Украинские боевики не досчитались на этом направлении почти 400 военнослужащих, танка и 35 единиц другой техники.На Херсонском направлении бои продолжались возле сел Михайловка, Тягинка и Ивановка. Были нанесены удары по живой силе и технике трех украинских бригад, в результате чего противник потерял убитыми и ранеными 325 военнослужащих, три танка и 54 единицы прочей боевой техники.Кроме того, за неделю в плен сдались 21 украинский военный. Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУБоевики ВСУ массово сдаются в плен российским силам17 групповых ударов: поражены предприятия ВПК Украины и пункты наемников
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область, харьковская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе
Колоссальные потери ВСУ: ликвидированы еще 5,5 тысяч боевиков и 34 танка
За неделю ВСУ потеряли в зоне СВО более 5,5 тысяч боевиков и свыше 400 единиц техники
17:08 19.01.2024 (обновлено: 17:09 19.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. За неделю в зоне специальной военной операции ВСУ понесли значительные потери: более 5500 человек убитыми и ранеными, 34 танка и почти четыре сотни единиц другой военной техники. Об итогах боев с 13 по 19 января отчитались в Минобороны РФ.
На Купянском направлении российские силы продолжили улучшать положение по переднему краю. Было отражено 25 атак штурмовых групп противника в районе сел Синьковка, Песчаное и Табаевка. Потери ВСУ за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков и 42 единицы боевой техники. Также было уничтожено два полевых склада боеприпасов врага.
На Краснолиманском направлении наши войска отразили 17 атак и нанесли удары по скоплениям живой силы четырех украинских бригад. Боевые столкновения шли в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и 73 единицы боевой техники.
На Донецком направлении отражено 15 атак противника. Подразделения группировки войск "Южная" нанесли огневое поражение подразделениям шести украинских бригад в селах Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка.
На этом направлении боевики потеряли более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, две пусковые установки ЗРК "Стрела-10", прочей боевой техники - 141 единицу.
На Южно-Донецком направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Новомихайловка. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены позиции украинских подразделений в Парасковиевке и Павловке, в результате чего ВСУ потеряли 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, пусковую установку ЗРК "Стрела-10" и 45 единиц прочей боевой техники.
На Запорожском направлении были нанесены удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ в окрестностях сел Вербовое, Малая Токмачка и Работино. Украинские боевики не досчитались на этом направлении почти 400 военнослужащих, танка и 35 единиц другой техники.
На Херсонском направлении бои продолжались возле сел Михайловка, Тягинка и Ивановка. Были нанесены удары по живой силе и технике трех украинских бригад, в результате чего противник потерял убитыми и ранеными 325 военнослужащих, три танка и 54 единицы прочей боевой техники.
Кроме того, за неделю в плен
сдались 21 украинский военный.
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