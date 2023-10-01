Крымский артиллерист с позывным Чинитель рассказал РИА Новости Крым, в чем солдатская правда, когда ты находишься в шаге от передовой, и о том, что в мыслях и песнях российских бойцов, защищающих Отечество.
Крымский артиллерист с позывным Чинитель рассказал РИА Новости Крым, в чем солдатская правда, когда ты находишься в шаге от передовой, и о том, что в мыслях и песнях российских бойцов, защищающих Отечество.
Пообщались наши военные корреспонденты и с младшим лейтенантом из Чечни с позывным Грозный, который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.
Пообщались наши военные корреспонденты и с младшим лейтенантом из Чечни с позывным Грозный, который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.
А еще корреспондент РИА Новости Крым побывал в уникальном месте – на озере Сасык-Сиваш, где сейчас полным ходом идет сбор уникальной розовой соли.
А еще корреспондент РИА Новости Крым побывал в уникальном месте – на озере Сасык-Сиваш, где сейчас полным ходом идет сбор уникальной розовой соли.
Нашим читателям мы рассказали, как добывают необычный "урожай" и где его будут применять.
Нашим читателям мы рассказали, как добывают необычный "урожай" и где его будут применять.
В Керчи к 50-летию присвоения ей статуса Города-героя военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку "Глазами правды", в которой попытались передать обстановку на передовой и рассказать о быте мирных жителей в условиях военных действий.
В Керчи к 50-летию присвоения ей статуса Города-героя военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку "Глазами правды", в которой попытались передать обстановку на передовой и рассказать о быте мирных жителей в условиях военных действий.
В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий.
Около 70% бойцов нового подразделения – это люди, имеющие боевой опыт на Украине. Многие воевали в Сирии, Африке, других горячих точках.
Около 70% бойцов нового подразделения – это люди, имеющие боевой опыт на Украине. Многие воевали в Сирии, Африке, других горячих точках.
Пока на полигоне проходит процесс боевого слаживания, они будут передавать свой практический опыт новичкам-добровольцам и одновременно сами постигать специфику службы именно в Росгвардии.
Пока на полигоне проходит процесс боевого слаживания, они будут передавать свой практический опыт новичкам-добровольцам и одновременно сами постигать специфику службы именно в Росгвардии.
Первый месяц осени ознаменован еще одним важным шагом на пути полноценного вхождения новых субъектов в состав России - выборами.
Первый месяц осени ознаменован еще одним важным шагом на пути полноценного вхождения новых субъектов в состав России - выборами.
Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, тем не менее волеизъявление состоялось. Явка составила от 65 до 72%, в зависимости от региона.
Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, тем не менее волеизъявление состоялось. Явка составила от 65 до 72%, в зависимости от региона.
За процессом наблюдали международные эксперты, которые увидели попытки ВСУ сорвать изибрательный процесс, а также настроения людей, желающих стать частью России.
За процессом наблюдали международные эксперты, которые увидели попытки ВСУ сорвать изибрательный процесс, а также настроения людей, желающих стать частью России.
В Симферополь доставили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.
В Симферополь доставили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.
Они были доступны для верующих в кафедральном соборе Александра Невского.
Они были доступны для верующих в кафедральном соборе Александра Невского.
Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе.
Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе.
А еще в Крыму появился новый диковинный зверь - семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.
А еще в Крыму появился новый диковинный зверь - семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.
Гостья обитает в Бахчисарайском зоопарке и уже успела оценить крымские фрукты и овощи, из которых ей особо полюбились арбузы.
Гостья обитает в Бахчисарайском зоопарке и уже успела оценить крымские фрукты и овощи, из которых ей особо полюбились арбузы.
А ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.
А ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.
Если инвестор наладит производство, попробовать первую партию можно будет уже в следующем году, и цена на товар будет даже меньше, чем в Европе.
Если инвестор наладит производство, попробовать первую партию можно будет уже в следующем году, и цена на товар будет даже меньше, чем в Европе.
В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест.
В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест.
Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ".
Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ".
В Керчи начали делать уникальные операции по эндопротезированию коленных суставов.
В Керчи начали делать уникальные операции по эндопротезированию коленных суставов.
Опытный хирург Павел Федуличев приезжает в Керчь из Симферополя по субботам. С конца августа в Керчи уже проведено шесть операций, четыре пациента находятся на подготовке. В будущем здесь также планируют протезировать и тазобедренные суставы.
Опытный хирург Павел Федуличев приезжает в Керчь из Симферополя по субботам. С конца августа в Керчи уже проведено шесть операций, четыре пациента находятся на подготовке. В будущем здесь также планируют протезировать и тазобедренные суставы.
С грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых сложных и тяжелых конструкций Театра оперы и балета, который возводят на мысе Хрустальном в Севастополе.
С грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых сложных и тяжелых конструкций Театра оперы и балета, который возводят на мысе Хрустальном в Севастополе.
Конструкция театра самая уникальная, аналогов ей нет в мире. Ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Он станет главным объектом в культурно-образовательном кластере города-героя.
Конструкция театра самая уникальная, аналогов ей нет в мире. Ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Он станет главным объектом в культурно-образовательном кластере города-героя.
1 сентября в селе Трехпрудное Симферопольского района открылась новая школа на 700 мест.
1 сентября в селе Трехпрудное Симферопольского района открылась новая школа на 700 мест.
Строительство обошлось в 87-0 млн рублей. Школа укомплектована современным оборудованием и является одной из самых современных в регионе.
Строительство обошлось в 87-0 млн рублей. Школа укомплектована современным оборудованием и является одной из самых современных в регионе.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. В огне чудом уцелела икона с образом святого праведного воина Федора Ушакова.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. В огне чудом уцелела икона с образом святого праведного воина Федора Ушакова.