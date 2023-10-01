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Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Фотоленты
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Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым
Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым
В сентября на новых территориях выбрали депутатов народных советов ДНР и ЛНР и областных дум Запорожской и Херсонской областей. По Севастополю был нанесен ракетный удар по штабу ЧФ, в случившемся пожаре чудом уцелела икона Ушакова. А наши военкоры пообщались с крымчанами на передовой. Все самые значимые события месяца - в нашей фотоленте.
2023-10-01T19:37
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фотоленты
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фото, фото
Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым

Каким был сентябрь 2023 - фотолента месяца от РИА Новости Крым

19:37 01.10.2023 (обновлено: 19:57 01.10.2023)
 
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В сентября на новых территориях выбрали депутатов народных советов ДНР и ЛНР и областных дум Запорожской и Херсонской областей. По Севастополю был нанесен ракетный удар по штабу ЧФ, в случившемся пожаре чудом уцелела икона Ушакова. А наши военкоры пообщались с крымчанами на передовой. Все самые значимые события месяца - в нашей фотоленте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский артиллерист с позывным Чинитель рассказал РИА Новости Крым, в чем солдатская правда, когда ты находишься в шаге от передовой, и о том, что в мыслях и песнях российских бойцов, защищающих Отечество.

Крымский артиллерист с позывным Чинитель
1 из 27

Крымский артиллерист с позывным Чинитель рассказал РИА Новости Крым, в чем солдатская правда, когда ты находишься в шаге от передовой, и о том, что в мыслях и песнях российских бойцов, защищающих Отечество.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пообщались наши военные корреспонденты и с младшим лейтенантом из Чечни с позывным Грозный, который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.

Боец с позывным Грозный в зоне СВО
2 из 27

Пообщались наши военные корреспонденты и с младшим лейтенантом из Чечни с позывным Грозный, который сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А еще корреспондент РИА Новости Крым побывал в уникальном месте – на озере Сасык-Сиваш, где сейчас полным ходом идет сбор уникальной розовой соли.

Cбор уникальной розовой соли в Крыму
3 из 27

А еще корреспондент РИА Новости Крым побывал в уникальном месте – на озере Сасык-Сиваш, где сейчас полным ходом идет сбор уникальной розовой соли.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Нашим читателям мы рассказали, как добывают необычный "урожай" и где его будут применять.

Cбор уникальной розовой соли в Крыму
4 из 27

Нашим читателям мы рассказали, как добывают необычный "урожай" и где его будут применять.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Керчи к 50-летию присвоения ей статуса Города-героя военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку "Глазами правды", в которой попытались передать обстановку на передовой и рассказать о быте мирных жителей в условиях военных действий.

Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Керчи
5 из 27

В Керчи к 50-летию присвоения ей статуса Города-героя военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку "Глазами правды", в которой попытались передать обстановку на передовой и рассказать о быте мирных жителей в условиях военных действий.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий.

В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
6 из 27

В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Около 70% бойцов нового подразделения – это люди, имеющие боевой опыт на Украине. Многие воевали в Сирии, Африке, других горячих точках.

В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
7 из 27

Около 70% бойцов нового подразделения – это люди, имеющие боевой опыт на Украине. Многие воевали в Сирии, Африке, других горячих точках.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пока на полигоне проходит процесс боевого слаживания, они будут передавать свой практический опыт новичкам-добровольцам и одновременно сами постигать специфику службы именно в Росгвардии.

В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
8 из 27

Пока на полигоне проходит процесс боевого слаживания, они будут передавать свой практический опыт новичкам-добровольцам и одновременно сами постигать специфику службы именно в Росгвардии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Первый месяц осени ознаменован еще одним важным шагом на пути полноценного вхождения новых субъектов в состав России - выборами.

В Херсонской области завершилось голосование
9 из 27

Первый месяц осени ознаменован еще одним важным шагом на пути полноценного вхождения новых субъектов в состав России - выборами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, тем не менее волеизъявление состоялось. Явка составила от 65 до 72%, в зависимости от региона.

Выборы в сентябре 2023 года на новых территориях
10 из 27

Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, тем не менее волеизъявление состоялось. Явка составила от 65 до 72%, в зависимости от региона.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

За процессом наблюдали международные эксперты, которые увидели попытки ВСУ сорвать изибрательный процесс, а также настроения людей, желающих стать частью России.

Работа иностранных наблюдателей на выборах на новых территориях в сентябре 2023 года
11 из 27

За процессом наблюдали международные эксперты, которые увидели попытки ВСУ сорвать изибрательный процесс, а также настроения людей, желающих стать частью России.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Симферополь доставили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

Крестный ход в Симферополе
12 из 27

В Симферополь доставили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

© РИА Новости
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Они были доступны для верующих в кафедральном соборе Александра Невского.

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
13 из 27

Они были доступны для верующих в кафедральном соборе Александра Невского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе.

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
14 из 27

Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

А еще в Крыму появился новый диковинный зверь - семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.

В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
15 из 27

А еще в Крыму появился новый диковинный зверь - семнадцатилетняя бегемотиха по кличке Фрида.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Гостья обитает в Бахчисарайском зоопарке и уже успела оценить крымские фрукты и овощи, из которых ей особо полюбились арбузы.

В Бахчисарайском зоопарке поселился бегемот
16 из 27

Гостья обитает в Бахчисарайском зоопарке и уже успела оценить крымские фрукты и овощи, из которых ей особо полюбились арбузы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.

Ученые ИнБЮМ в лаборатории-питомнике по выращиванию устриц
17 из 27

А ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Если инвестор наладит производство, попробовать первую партию можно будет уже в следующем году, и цена на товар будет даже меньше, чем в Европе.

Лаборатория-питомник по выращиванию устриц
18 из 27

Если инвестор наладит производство, попробовать первую партию можно будет уже в следующем году, и цена на товар будет даже меньше, чем в Европе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест.

Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
19 из 27

В Феодосии на Челноковском массиве возобновлено строительство новой современной школы на 800 мест.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ".

Строительство школы на 800 мест на Челноковском массиве в Феодосии
20 из 27

Закончить стройку планируют летом 2024 года – все сделают "под ключ".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Керчи начали делать уникальные операции по эндопротезированию коленных суставов.

Подготовка к эндопротезированию
21 из 27

В Керчи начали делать уникальные операции по эндопротезированию коленных суставов.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Опытный хирург Павел Федуличев приезжает в Керчь из Симферополя по субботам. С конца августа в Керчи уже проведено шесть операций, четыре пациента находятся на подготовке. В будущем здесь также планируют протезировать и тазобедренные суставы.

Павел Федуличев готовит эндопротез к операции
22 из 27

Опытный хирург Павел Федуличев приезжает в Керчь из Симферополя по субботам. С конца августа в Керчи уже проведено шесть операций, четыре пациента находятся на подготовке. В будущем здесь также планируют протезировать и тазобедренные суставы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

С грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых сложных и тяжелых конструкций Театра оперы и балета, который возводят на мысе Хрустальном в Севастополе.

Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
23 из 27

С грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых сложных и тяжелых конструкций Театра оперы и балета, который возводят на мысе Хрустальном в Севастополе.

© РИА Новости Крым
© Telegram Михаил Развожаев

Конструкция театра самая уникальная, аналогов ей нет в мире. Ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Он станет главным объектом в культурно-образовательном кластере города-героя.

Строительство театра оперы и балета в Севастополе
24 из 27

Конструкция театра самая уникальная, аналогов ей нет в мире. Ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Он станет главным объектом в культурно-образовательном кластере города-героя.

© Telegram Михаил Развожаев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

1 сентября в селе Трехпрудное Симферопольского района открылась новая школа на 700 мест.

Открытие н школы в селе Трёхпрудное
25 из 27

1 сентября в селе Трехпрудное Симферопольского района открылась новая школа на 700 мест.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строительство обошлось в 87-0 млн рублей. Школа укомплектована современным оборудованием и является одной из самых современных в регионе.

Открытие н школы в селе Трёхпрудное
26 из 27

Строительство обошлось в 87-0 млн рублей. Школа укомплектована современным оборудованием и является одной из самых современных в регионе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. В огне чудом уцелела икона с образом святого праведного воина Федора Ушакова.

Икона Федора Ушакова из штаба ЧФ
27 из 27

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В здание попало две крылатые ракеты, уничтожив его часть и вызвав сильный пожар внутри. В огне чудом уцелела икона с образом святого праведного воина Федора Ушакова.

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