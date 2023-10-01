Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым

Каким был сентябрь 2023 - фотолента месяца от РИА Новости Крым

Читать в

В сентября на новых территориях выбрали депутатов народных советов ДНР и ЛНР и областных дум Запорожской и Херсонской областей. По Севастополю был нанесен ракетный удар по штабу ЧФ, в случившемся пожаре чудом уцелела икона Ушакова. А наши военкоры пообщались с крымчанами на передовой. Все самые значимые события месяца - в нашей фотоленте.