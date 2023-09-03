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В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 03.09.2023

В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

В понедельник в Свято-Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T15:33

2023-09-03T15:33

2023-09-03T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Свято-Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.Торжественная встреча святыни состоится в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора."По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с 1 по 5 сентября в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сказано в сообщении.Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября.Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30.В Севастополь святыня прибыла 1 сентября. Верующие могут приложиться к ней до 19:00 3 сентября. Как ранее сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мощи доставлены в Покровский собор.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в КрымЗнают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звонуСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело

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симферополь, симферопольская и крымская епархия, общество, православие, религия, новости крыма, крым