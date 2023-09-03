Рейтинг@Mail.ru
В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230903/v-simferopol-dostavyat-kovcheg-s-moschami-svyatogo-georgiya-pobedonostsa-1131135319.html
В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца
В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 03.09.2023
В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца
В понедельник в Свято-Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T15:33
2023-09-03T15:33
симферополь
симферопольская и крымская епархия
общество
православие
религия
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9664627fd6df5b08de3f0b72bf51f9e6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Свято-Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.Торжественная встреча святыни состоится в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора."По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с 1 по 5 сентября в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сказано в сообщении.Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября.Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30.В Севастополь святыня прибыла 1 сентября. Верующие могут приложиться к ней до 19:00 3 сентября. Как ранее сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мощи доставлены в Покровский собор.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в КрымЗнают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звонуСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9924b7fb3f56bf18df5933d80f0f18b7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, симферопольская и крымская епархия, общество, православие, религия, новости крыма, крым
В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

В Симферополь 4 сентября доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

15:33 03.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСобор Александра Невского в Симферополе
Собор Александра Невского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В понедельник в Свято-Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.
Торжественная встреча святыни состоится в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора.
"По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с 1 по 5 сентября в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сказано в сообщении.
Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября.
"В период пребывания святыни перед ковчегом со святыми мощами великомученика будут совершаться молебны и молебны с акафистом", - уточнили в епархии.
Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30.
В Севастополь святыня прибыла 1 сентября. Верующие могут приложиться к ней до 19:00 3 сентября. Как ранее сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мощи доставлены в Покровский собор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
Знают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
Сила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело
 
СимферопольСимферопольская и Крымская епархияОбществоПравославиеРелигияНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:47Новые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиена
15:33В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца
15:07Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье
14:46Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
14:29Минус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага
14:07Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье
13:45Возможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
13:29В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ
13:08Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
12:41Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
12:19Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР
12:01Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине
11:40Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
11:22Удары ВСУ по Херсонской области: выпущено почти 100 снарядов за стуки
10:53В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:38Крым в списке: закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки
10:14Очередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в пять раз
10:09Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура
09:46Сколько россиян принято на контракт в армию России с начала года
09:24Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье
Лента новостейМолния