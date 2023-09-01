https://crimea.ria.ru/20230901/za-voinstvo-pomolimsya-v-sevastopole-zhdut-moschi-sv-georgiya-pobedonostsa-1131098071.html
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 01.09.2023
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:17
2023-09-01T16:17
2023-09-01T16:17
симферополь
севастополь
симферопольская и крымская епархия
крым
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131097694_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_e4c5ecaaa906e7d947709750e58e0ba7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в соборе святыня пробудет до 3 сентября, и у верующих будет возможность приложиться к ней два дня, с семи утра до восьми вечера. После этого ее перевезут в Симферополь.Накануне мощи великомученика пребывали в Херсонской области, в Геническе. До этого в Мариуполе (ДНР), Мелитополе и Бердянске Запорожской области, а ранее в Луганске (ЛНР). Такими образом православный молебен у святыни состоялся уже во всех новых регионах России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Всероссийский молебен о Победе в мае, совершив его на Поклонной горе в посвященном великомученику св. Георгию Победоносцу храме.Ранее в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что в Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма Киевская духовная академия на грани закрытия
симферополь
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/01/1131097694_0:52:1280:1012_1920x0_80_0_0_f9312899dafda24217ca3740c4b01e7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, севастополь, симферопольская и крымская епархия, крым, религия, православие, рпц (русская православная церковь), новости крыма
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
В Севастополе у мощей св. Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в наш город прибывают мощи святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинства российского. Встреча ковчега с мощами и молебен о Победе у нас будет сегодня в 23-00 в Покровском соборе", – сообщили глава города.
Он отметил, что в соборе святыня пробудет до 3 сентября, и у верующих будет возможность приложиться к ней два дня, с семи утра до восьми вечера. После этого ее перевезут в Симферополь.
Накануне мощи великомученика пребывали в Херсонской области, в Геническе. До этого в Мариуполе (ДНР), Мелитополе и Бердянске Запорожской области, а ранее в Луганске (ЛНР). Такими образом православный молебен у святыни состоялся уже во всех новых регионах России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Всероссийский молебен о Победе в мае, совершив его на Поклонной горе в посвященном великомученику св. Георгию Победоносцу храме.
Ранее в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили
, что в Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе.
Читайте также на РИА Новости Крым: