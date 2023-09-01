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За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 01.09.2023
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:17
2023-09-01T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в соборе святыня пробудет до 3 сентября, и у верующих будет возможность приложиться к ней два дня, с семи утра до восьми вечера. После этого ее перевезут в Симферополь.Накануне мощи великомученика пребывали в Херсонской области, в Геническе. До этого в Мариуполе (ДНР), Мелитополе и Бердянске Запорожской области, а ранее в Луганске (ЛНР). Такими образом православный молебен у святыни состоялся уже во всех новых регионах России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Всероссийский молебен о Победе в мае, совершив его на Поклонной горе в посвященном великомученику св. Георгию Победоносцу храме.Ранее в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что в Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма Киевская духовная академия на грани закрытия
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РИА Новости Крым
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симферополь, севастополь, симферопольская и крымская епархия, крым, религия, православие, рпц (русская православная церковь), новости крыма
За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца

В Севастополе у мощей св. Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе

16:17 01.09.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевПокровский Собор в Севастополе
Покровский Собор в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в наш город прибывают мощи святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинства российского. Встреча ковчега с мощами и молебен о Победе у нас будет сегодня в 23-00 в Покровском соборе", – сообщили глава города.
Он отметил, что в соборе святыня пробудет до 3 сентября, и у верующих будет возможность приложиться к ней два дня, с семи утра до восьми вечера. После этого ее перевезут в Симферополь.
Накануне мощи великомученика пребывали в Херсонской области, в Геническе. До этого в Мариуполе (ДНР), Мелитополе и Бердянске Запорожской области, а ранее в Луганске (ЛНР). Такими образом православный молебен у святыни состоялся уже во всех новых регионах России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Всероссийский молебен о Победе в мае, совершив его на Поклонной горе в посвященном великомученику св. Георгию Победоносцу храме.
Ранее в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что в Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе.
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СимферопольСевастопольСимферопольская и Крымская епархияКрымРелигияПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)Новости Крыма
 
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