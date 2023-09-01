https://crimea.ria.ru/20230901/za-voinstvo-pomolimsya-v-sevastopole-zhdut-moschi-sv-georgiya-pobedonostsa-1131098071.html

За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца

За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 01.09.2023

За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца

В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T16:17

2023-09-01T16:17

2023-09-01T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в Покровском Соборе у мощей святого великомученика Георгия Победоносца пройдет молебен о Победе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, что в соборе святыня пробудет до 3 сентября, и у верующих будет возможность приложиться к ней два дня, с семи утра до восьми вечера. После этого ее перевезут в Симферополь.Накануне мощи великомученика пребывали в Херсонской области, в Геническе. До этого в Мариуполе (ДНР), Мелитополе и Бердянске Запорожской области, а ранее в Луганске (ЛНР). Такими образом православный молебен у святыни состоялся уже во всех новых регионах России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Всероссийский молебен о Победе в мае, совершив его на Поклонной горе в посвященном великомученику св. Георгию Победоносцу храме.Ранее в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что в Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе. Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма Киевская духовная академия на грани закрытия

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симферополь, севастополь, симферопольская и крымская епархия, крым, религия, православие, рпц (русская православная церковь), новости крыма