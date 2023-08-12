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Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T18:55
2023-08-12T18:55
религия
православие
христианство
крым
владыка лазарь
матрона московская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской Митрополии.Святыню провезут по храмам Симферополя, Алушты, Ялты, Севастополя, Евпатории, Бахчисарая и города Саки. Прихожане смогут заказать поминание имен родных и близких во время молебнов перед мощами.Предварительный график:Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор: с 12 по 19 августа.Алушта, храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата: с 19 по 26 августа.Ялта, Александро-Невский собор: с 26 августа по 2 сентября.Севастополь, Свято-Покровский собор: со 2 по 9 сентября.Евпатория, Свято-Николаевский собор: с 9 по 16 сентября.Саки, Свято-Ильинский храм: с 16 по 23 сентября.Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери: с 23 по 30 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоНаместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражиЗнают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
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РИА Новости Крым
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религия, православие, христианство, крым, владыка лазарь, матрона московская
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым

Ковчег с частицами мощей святой Матроны Московской пробудет в Крыму до конца сентября

18:55 12.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИконы Святой Матроны Московской. Архивное фото
Иконы Святой Матроны Московской. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской Митрополии.
"По благословению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, с 12 августа по 30 сентября в пределы Симферопольской и Крымской епархии будет доставлен для молитвенного поклонения верующих ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской", - говорится в сообщении.
Святыню провезут по храмам Симферополя, Алушты, Ялты, Севастополя, Евпатории, Бахчисарая и города Саки. Прихожане смогут заказать поминание имен родных и близких во время молебнов перед мощами.
Предварительный график:
Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор: с 12 по 19 августа.
Алушта, храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата: с 19 по 26 августа.
Ялта, Александро-Невский собор: с 26 августа по 2 сентября.
Севастополь, Свято-Покровский собор: со 2 по 9 сентября.
Евпатория, Свято-Николаевский собор: с 9 по 16 сентября.
Саки, Свято-Ильинский храм: с 16 по 23 сентября.
Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери: с 23 по 30 сентября.
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РелигияПравославиеХристианствоКрымВладыка ЛазарьМатрона Московская
 
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