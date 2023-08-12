https://crimea.ria.ru/20230812/moschi-svyatoy-matrony-moskovskoy-privezut-v-krym-1130672629.html
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T18:55
2023-08-12T18:55
2023-08-12T18:55
религия
православие
христианство
крым
владыка лазарь
матрона московская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130672432_0:75:3375:1973_1920x0_80_0_0_64defec7ec9dde7c7a831723aa414f4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской Митрополии.Святыню провезут по храмам Симферополя, Алушты, Ялты, Севастополя, Евпатории, Бахчисарая и города Саки. Прихожане смогут заказать поминание имен родных и близких во время молебнов перед мощами.Предварительный график:Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор: с 12 по 19 августа.Алушта, храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата: с 19 по 26 августа.Ялта, Александро-Невский собор: с 26 августа по 2 сентября.Севастополь, Свято-Покровский собор: со 2 по 9 сентября.Евпатория, Свято-Николаевский собор: с 9 по 16 сентября.Саки, Свято-Ильинский храм: с 16 по 23 сентября.Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери: с 23 по 30 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоНаместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражиЗнают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0b/1130672432_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_96571e8a31a3b1836f08a5ea83ad5a0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, православие, христианство, крым, владыка лазарь, матрона московская
Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
Ковчег с частицами мощей святой Матроны Московской пробудет в Крыму до конца сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской Митрополии.
"По благословению главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, с 12 августа по 30 сентября в пределы Симферопольской и Крымской епархии будет доставлен для молитвенного поклонения верующих ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской", - говорится в сообщении.
Святыню провезут по храмам Симферополя, Алушты, Ялты, Севастополя, Евпатории, Бахчисарая и города Саки. Прихожане смогут заказать поминание имен родных и близких во время молебнов перед мощами.
Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор: с 12 по 19 августа.
Алушта, храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата: с 19 по 26 августа.
Ялта, Александро-Невский собор: с 26 августа по 2 сентября.
Севастополь, Свято-Покровский собор: со 2 по 9 сентября.
Евпатория, Свято-Николаевский собор: с 9 по 16 сентября.
Саки, Свято-Ильинский храм: с 16 по 23 сентября.
Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери: с 23 по 30 сентября.
Читайте также на РИА Новости Крым: