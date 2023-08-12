https://crimea.ria.ru/20230812/moschi-svyatoy-matrony-moskovskoy-privezut-v-krym-1130672629.html

Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым

Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым

Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T18:55

2023-08-12T18:55

2023-08-12T18:55

религия

православие

христианство

крым

владыка лазарь

матрона московская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Жители и гости Крыма смогут поклониться мощам святой блаженной Матроны Московской в разных городах полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Крымской Митрополии.Святыню провезут по храмам Симферополя, Алушты, Ялты, Севастополя, Евпатории, Бахчисарая и города Саки. Прихожане смогут заказать поминание имен родных и близких во время молебнов перед мощами.Предварительный график:Симферополь, Александро-Невский кафедральный собор: с 12 по 19 августа.Алушта, храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата: с 19 по 26 августа.Ялта, Александро-Невский собор: с 26 августа по 2 сентября.Севастополь, Свято-Покровский собор: со 2 по 9 сентября.Евпатория, Свято-Николаевский собор: с 9 по 16 сентября.Саки, Свято-Ильинский храм: с 16 по 23 сентября.Бахчисарай, храм Феодоровской иконы Божией Матери: с 23 по 30 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоНаместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражиЗнают, где звон: как в Крыму учат детей колокольному звону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, христианство, крым, владыка лазарь, матрона московская