https://crimea.ria.ru/20230826/moleben-o-pobede-v-krym-dostavyat-moschi-georgiya-pobedonostsa-1130952100.html

Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца

Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца

В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T07:50

2023-08-26T07:50

2023-08-26T07:50

симферополь

севастополь

симферопольская и крымская епархия

новости крыма

крым

религия

православие

рпц (русская православная церковь)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5378485e2ccf5bb84ecc4dc60a1ccc16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии."С 1 по 5 сентября из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сообщили в епархии.Организатором принесения ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца выступает Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора. Всероссийский молебен о Победе проходит по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в КрымУкраина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лаврыПоможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"

симферополь

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, севастополь, симферопольская и крымская епархия, новости крыма, крым, религия, православие, рпц (русская православная церковь)