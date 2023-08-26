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Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T07:50
2023-08-26T07:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии."С 1 по 5 сентября из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сообщили в епархии.Организатором принесения ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца выступает Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора. Всероссийский молебен о Победе проходит по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в КрымУкраина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лаврыПоможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
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симферополь, севастополь, симферопольская и крымская епархия, новости крыма, крым, религия, православие, рпц (русская православная церковь)
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца

В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца

07:50 26.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь на карантине сквер Победы Кафедральный собор
Симферополь на карантине сквер Победы Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
"С 1 по 5 сентября из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сообщили в епархии.
С 1 по 3 сентября святыня будет пребывать в Свято-Покровском соборе Севастополя, с 4 по 5 сентября - в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. В этих храмах пройдут тожественные встречи ковчега.
Организатором принесения ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца выступает Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора.
Всероссийский молебен о Победе проходит по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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СимферопольСевастопольСимферопольская и Крымская епархияНовости КрымаКрымРелигияПравославиеРПЦ (Русская православная церковь)
 
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