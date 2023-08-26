https://crimea.ria.ru/20230826/moleben-o-pobede-v-krym-dostavyat-moschi-georgiya-pobedonostsa-1130952100.html
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T07:50
2023-08-26T07:50
2023-08-26T07:50
симферополь
севастополь
симферопольская и крымская епархия
новости крыма
крым
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5378485e2ccf5bb84ecc4dc60a1ccc16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии."С 1 по 5 сентября из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сообщили в епархии.Организатором принесения ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца выступает Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора. Всероссийский молебен о Победе проходит по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощи святой Матроны Московской привезут в КрымУкраина передаст Западу реликвии Киево-Печерской лаврыПоможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
симферополь
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111810/97/1118109745_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d45bbb3e0f4e15f13fed1b133ce645d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, севастополь, симферопольская и крымская епархия, новости крыма, крым, религия, православие, рпц (русская православная церковь)
Молебен о Победе: в Крым доставят мощи Георгия Победоносца
В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Крым доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
"С 1 по 5 сентября из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в пределы Симферопольской и Крымской епархии пребудет ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о Победе", - сообщили в епархии.
С 1 по 3 сентября святыня будет пребывать в Свято-Покровском соборе Севастополя, с 4 по 5 сентября - в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя. В этих храмах пройдут тожественные встречи ковчега.
Организатором принесения ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца выступает Комиссия по развитию паломничества и принесению святынь Русской Православной Церкви при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора.
Всероссийский молебен о Победе проходит по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Читайте также на РИА Новости Крым: