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Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"

Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы" - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"

Очень символично, что именно в это воскресенье, в праздник Святой Троицы, православной церкви была передана знаменитая икона Андрея Рублева "Святая Троица"... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T20:32

2023-06-04T20:32

2023-06-04T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Очень символично, что именно в это воскресенье, в праздник Святой Троицы, православной церкви была передана знаменитая икона Андрея Рублева "Святая Троица". Теперь это не просто очередной музейный экспонат, а образ, перед которым совершается молитва, объединяющая нацию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Ранее сообщалось, что в московский храм Христа Спасителя привезли "Святую Троицу" Андрея Рублева. 4 июня у иконы состоялась литургия, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После к ней смогли подойти паломники. "Восстановлена историческая справедливость, потому что святыни Русской православной церкви, которые веками сохранялись в монастырях, в частности, в Троице-Сергиевой лавре, должны быть доступны для молитвенного поклонения верующим, а не просто, как музейный экспонат, где невозможно совершить молитву. Ведь икона — это образ перед которым совершается молитва. И вот святейший Патриарх благословил перенесение этой иконы в храм Христа Спасителя, где открывается возможность для многих сотен верующих поклониться этой великой святыне", - сказал протоиерей.Также он напомнил, что образ Троицы - это символ единства, который может помочь россиянам понять, "как важно сейчас всем осознать, что в нашем единстве сила"."И Крымская митрополия сорадуется этому событию. И у нас откроется возможность, посещая и храм Христа Спасителя, а через некоторое время и Троице-Сергиеву лавру, не только непосредственно приложиться к этой святыне, но и совершить с ней молитву", - сказал священнослужитель.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископаЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВОВласти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида

https://crimea.ria.ru/20221101/restavratsiya-svyatyni-v-feodosii-vozdvigli-krest-nad-drevnim-khramom-1125179741.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

россия, крым, православие, религия, протоиерей владимир кашлюк, общество, москва, мнения