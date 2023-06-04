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Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы" - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
Очень символично, что именно в это воскресенье, в праздник Святой Троицы, православной церкви была передана знаменитая икона Андрея Рублева "Святая Троица"... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T20:32
2023-06-04T20:32
2023-06-04T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Очень символично, что именно в это воскресенье, в праздник Святой Троицы, православной церкви была передана знаменитая икона Андрея Рублева "Святая Троица". Теперь это не просто очередной музейный экспонат, а образ, перед которым совершается молитва, объединяющая нацию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.Ранее сообщалось, что в московский храм Христа Спасителя привезли "Святую Троицу" Андрея Рублева. 4 июня у иконы состоялась литургия, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После к ней смогли подойти паломники. "Восстановлена историческая справедливость, потому что святыни Русской православной церкви, которые веками сохранялись в монастырях, в частности, в Троице-Сергиевой лавре, должны быть доступны для молитвенного поклонения верующим, а не просто, как музейный экспонат, где невозможно совершить молитву. Ведь икона — это образ перед которым совершается молитва. И вот святейший Патриарх благословил перенесение этой иконы в храм Христа Спасителя, где открывается возможность для многих сотен верующих поклониться этой великой святыне", - сказал протоиерей.Также он напомнил, что образ Троицы - это символ единства, который может помочь россиянам понять, "как важно сейчас всем осознать, что в нашем единстве сила"."И Крымская митрополия сорадуется этому событию. И у нас откроется возможность, посещая и храм Христа Спасителя, а через некоторое время и Троице-Сергиеву лавру, не только непосредственно приложиться к этой святыне, но и совершить с ней молитву", - сказал священнослужитель.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: век назад Лука Крымский получил сан епископаЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВОВласти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида
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Ирина Мезенцева
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россия, крым, православие, религия, протоиерей владимир кашлюк, общество, москва, мнения
Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
Протоиерей Кашлюк: икона "Святая Троица" Рублева поможет стране укрепиться и объединиться
20:32 04.06.2023 (обновлено: 20:34 04.06.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. Очень символично, что именно в это воскресенье, в праздник Святой Троицы, православной церкви была передана знаменитая икона Андрея Рублева "Святая Троица". Теперь это не просто очередной музейный экспонат, а образ, перед которым совершается молитва, объединяющая нацию. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир Кашлюк.
Ранее сообщалось, что в московский храм Христа Спасителя привезли "Святую Троицу" Андрея Рублева. 4 июня у иконы состоялась литургия, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После к ней смогли подойти паломники.
"Восстановлена историческая справедливость, потому что святыни Русской православной церкви, которые веками сохранялись в монастырях, в частности, в Троице-Сергиевой лавре, должны быть доступны для молитвенного поклонения верующим, а не просто, как музейный экспонат, где невозможно совершить молитву. Ведь икона — это образ перед которым совершается молитва. И вот святейший Патриарх благословил перенесение этой иконы в храм Христа Спасителя, где открывается возможность для многих сотен верующих поклониться этой великой святыне", - сказал протоиерей.
Также он напомнил, что образ Троицы - это символ единства, который может помочь россиянам понять, "как важно сейчас всем осознать, что в нашем единстве сила".
"Мы как народ должны объединиться между собой, потому что очень много разделения в наше время. Мы должны друг друга поддерживать, выражая мир, согласие, любовь, единомыслие. Все это помогает нам быть сильными и непобедимыми. Мы верим, что этот образ - древнейший и особо чтимый в нашем народе - будет источать ту благодать, которая поможет нам укрепиться и объединиться", - объяснил протоиерей.
"И Крымская митрополия сорадуется этому событию. И у нас откроется возможность, посещая и храм Христа Спасителя, а через некоторое время и Троице-Сергиеву лавру, не только непосредственно приложиться к этой святыне, но и совершить с ней молитву", - сказал священнослужитель.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов ХХ века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Президент Владимир Путин в мае принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
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