В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото

В собор Александра Невского в Симферополе доставили мощи святого Георгия Победоносца

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В понедельник в кафедральный собор Александра Невского доставили ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибыла в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе. С 1 по 3 сентября она находилась в в Покровском соборе в Севастополе.