Рейтинг@Mail.ru
В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230904/v-simferopol-dostavili-moschi-georgiya-pobedonostsa--foto-1131144634.html
В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото
В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото - РИА Новости Крым, 04.09.2023
В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото
В понедельник в кафедральный собор Александра Невского доставили ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибыла в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе. С 1 по 3 сентября она находилась в в Покровском соборе в Севастополе.
2023-09-04T11:28
2023-09-04T11:30
фотоленты
фото
крым
симферополь
православие
религия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131143390_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_20330686863eac5912e5e2ae1a8eee87.jpg
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131143390_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b3e06226249e766d001ae26082476fc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, крым, симферополь, православие, религия, общество
В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото

В собор Александра Невского в Симферополе доставили мощи святого Георгия Победоносца

11:28 04.09.2023 (обновлено: 11:30 04.09.2023)
 
Читать в
В понедельник в кафедральный собор Александра Невского доставили ковчег с честными мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибыла в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе. С 1 по 3 сентября она находилась в в Покровском соборе в Севастополе.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе встретили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
1 из 11

В Симферополе встретили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Святыню доставили в кафедральный собор Александра Невского

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
2 из 11

Святыню доставили в кафедральный собор Александра Невского

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
3 из 11

Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Торжественная встреча состоялась в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
4 из 11

Торжественная встреча состоялась в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
5 из 11

Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В эти дни верующие смогут приложиться к святыне

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
6 из 11

В эти дни верующие смогут приложиться к святыне

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кроме того, будут совершаться молебны и молебны с акафистом

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
7 из 11

Кроме того, будут совершаться молебны и молебны с акафистом

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На которых также смогут находиться прихожане

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
8 из 11

На которых также смогут находиться прихожане

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На торжественной встрече присутствовал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
9 из 11

На торжественной встрече присутствовал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
10 из 11

Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

До этого времени мощи будут доступны для православных верующих

Прибытие святых мощей Георгия Победоносца в Крым
11 из 11

До этого времени мощи будут доступны для православных верующих

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
ФотолентыФотоКрымСимферопольПравославиеРелигияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Сообщения о минировании школ в Крыму – фейк
12:45Помогал в "блокаде" Крыма: на Херсонщине задержали участника нацбата
12:26На Украине полиция выселяет монахинь Богоявленского женского монастыря
12:11В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул
11:59Штурмовая группа ВСУ из 20 боевиков уничтожена под Работино
11:46О чем будут договариваться в Сочи Путин и Эрдоган – эксперт
11:39На Белгородчине в руках у мирного жителя взорвалась граната
11:28В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото
11:02ФСБ задержала изготовителя бомб для украинской ДРГ
10:50Лагерь в Анапе закрыли после инцидента с домогательством к детям
10:38Взрывы в Одессе и Днепре: повреждены предприятия и инфраструктура
10:09В Одессе сошел с рельсов пассажирский поезд
09:58Шторм в проливе: как работает Керченская переправа
09:47Бойцы "Днепра" разбили позицию сил ВСУ в Херсонской области
09:36Террор ВСУ: в Херсонской области еще 84 прилета за сутки
09:24Жуткое ДТП в Ростовской области: в машине заживо сгорели четыре человека
09:12На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
09:01Российские боевые вертолеты разбили опорный пункт ВСУ
08:37В двух районах Крыма в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
08:24Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованиях
Лента новостейМолния