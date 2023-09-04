В Симферополь доставили мощи Георгия Победоносца – фото

В Симферополе встретили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
В Симферополе встретили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца
Святыню доставили в кафедральный собор Александра Невского
Святыню доставили в кафедральный собор Александра Невского
Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе
Мощи прибыли в Крым в рамках Всероссийского молебна о Победе
Торжественная встреча состоялась в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора
Торжественная встреча состоялась в 10:00 в верхнем храме кафедрального собора
Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября
Мощи пробудут в столице Крыма два дня – с 4 по 5 сентября
В эти дни верующие смогут приложиться к святыне
В эти дни верующие смогут приложиться к святыне
Кроме того, будут совершаться молебны и молебны с акафистом
Кроме того, будут совершаться молебны и молебны с акафистом
На которых также смогут находиться прихожане
На которых также смогут находиться прихожане
На торжественной встрече присутствовал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
На торжественной встрече присутствовал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30
Проводы ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца из кафедрального собора состоятся 5 сентября в 18.30
До этого времени мощи будут доступны для православных верующих
До этого времени мощи будут доступны для православных верующих