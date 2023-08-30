https://crimea.ria.ru/20230830/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-avgusta-1131056911.html

Главные события и заявления дня: 30 августа

Главные события и заявления дня: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Главные события и заявления дня: 30 августа

Семь регионов России ночью подверглись атаке украинских беспилотников. В Кремле и МИД РФ прокомментировали массовую атаку украинских дронов на объекты РФ. Врио... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T22:42

2023-08-30T22:42

2023-08-30T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Семь регионов России ночью подверглись атаке украинских беспилотников. В Кремле и МИД РФ прокомментировали массовую атаку украинских дронов на объекты РФ. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о "прорыве" обороны. Сильный пожар охватил 118 гектаров леса в Геленджике. В Габоне произошел госпереворот – власть захватили военные. В России увеличат производство радиолокационных систем. В акватории Черного моря уничтожены катера с украинскими боевиками. Разрушительные взрывы прогремели в Киеве и двух областях Украины. Армия России продолжает уничтожать штабы, склады, живую силу и технику противника в зоне проведения СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Киев пытался атаковать беспилотниками семь регионов РФНочью дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над территорией Орловской области. Атакам также подверглись Севастополь, Калужская и Рязанская области. Над территорией Рузского района Московской области был перехвачен и потерпел крушение еще один дрон. Во Пскове вражескому "налету" подвергся аэропорт. Все атаки были отражены силами противовоздушной обороны России.Комментарии Кремля и МИД РФ по атакам беспилотниковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки киевского режима "ярким доказательством логического тупика, в который попали ВСУ, киевский режим и вся Украина, конец которой как государства близок".Захарова также подчеркнула, что Россия ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму.В Черном море уничтожены катера с боевиками ВСУВ Минобороны сообщили об уничтожении российским истребителем Су-30 украинского быстроходного катера с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Вечером стало известно об уничтожении еще одного катера с экипажем в акватории Черного моря.Также в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены еще четыре быстроходных военных катера с десантными группами. Потери противника составили до 50 боевиков.Атаки украинских БПЛА на Брянск и Брянскую областьВ Брянске российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню. Позже в результате падения еще одного дрона была повреждена крыша здания Следственного комитета. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, обошлось без разрушений и пострадавших.Ход СВО: горят украинские склады, штабы и технникаЗа сутки военнослужащие армии России отразили18 атак украинских войск в зоне спецоперации, общие потери противника достигли 760 человек. Ударом ОТРК "Искандер" были уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки. Также мощный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. В Донецкой области российские военные разгромили склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ. На Херсонском направлении бойцы группировки "Днепр" уничтожили позицию ВСУ и несколько огневых точек.Балицкий: Работино - наше, фронт не прорванВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области в районе Работино.Взрывы в Киеве, Черкассах и Житомирской областиСильные взрывы прогремели минувшей ночью в Киеве и Киевской, Житомирской, Черкасской областях Украины. Мэр Виталий Кличко сообщил о "прилетах" в Дарницком и Шевченковском районах города. Украинские СМИ сообщали о возгорании административных зданий, объектов инфраструктуры, повреждениях железнодорожного полотна.В России нарастят производство радиолокационных системМинистр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции. Такая задача была поставлена перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области.Государственный переворот в Габоне – что известноВласть в Габоне захватила группа высокопоставленных военных. В эфире общественного телевидения они заявили об аннулировании результатов состоявшихся 26 августа президентских выборов и низложении действующего президента страны Али бен Бонго Ондимбы, который набрал в результате плебисцита 64,2% голосов. В стране ввели комендантский час, заблокировали доступ в интернет, закрыли государственные границы. Позже к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.По мнению старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбека Бобохонова, события в Нигере и Габоне отражают стремление народов Африка к обретению подлинного суверенитета.Лесной пожар в ГеленджикеВ Геленджике продолжают тушить лесной пожар на площади более 118 гектаров. К ликвидации привлекли более 500 человек, порядка 90 единиц техники, вертолеты Ми-8 и самолеты-амфибии Бе-200. Авиацией сброшено более 400 тонн воды. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Около 18 часов вечера пожар был локализован, тушение огня будет продолжено до полной ликвидации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Природный пожар вспыхнул в горах во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.

https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html

https://crimea.ria.ru/20230830/ne-tolko-galitsiya-ekspert-raskryl-tseli-polshi-v-konflikte-na-ukraine-1131016941.html

https://crimea.ria.ru/20230830/v-usloviyakh-novoy-normalnosti-chego-zhdat-ot-predstoyaschikh-vyborov-v-rossii-1131052096.html

https://crimea.ria.ru/20230830/uscherb-schitayut-do-sikh-por-kak-zhivut-v-aleshkakh-posle-terakta-na-ges-1131023284.html

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главное за день, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, дмитрий песков, анастасия захарова, геленджик, габон, сергей шойгу, вооруженные силы россии, черное море