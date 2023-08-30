https://crimea.ria.ru/20230830/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-avgusta-1131056911.html
Главные события и заявления дня: 30 августа
Главные события и заявления дня: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Главные события и заявления дня: 30 августа
Семь регионов России ночью подверглись атаке украинских беспилотников. В Кремле и МИД РФ прокомментировали массовую атаку украинских дронов на объекты РФ. Врио... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T22:42
2023-08-30T22:42
2023-08-30T22:42
главное за день
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
дмитрий песков
анастасия захарова
геленджик
габон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Семь регионов России ночью подверглись атаке украинских беспилотников. В Кремле и МИД РФ прокомментировали массовую атаку украинских дронов на объекты РФ. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о "прорыве" обороны. Сильный пожар охватил 118 гектаров леса в Геленджике. В Габоне произошел госпереворот – власть захватили военные. В России увеличат производство радиолокационных систем. В акватории Черного моря уничтожены катера с украинскими боевиками. Разрушительные взрывы прогремели в Киеве и двух областях Украины. Армия России продолжает уничтожать штабы, склады, живую силу и технику противника в зоне проведения СВО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Киев пытался атаковать беспилотниками семь регионов РФНочью дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над территорией Орловской области. Атакам также подверглись Севастополь, Калужская и Рязанская области. Над территорией Рузского района Московской области был перехвачен и потерпел крушение еще один дрон. Во Пскове вражескому "налету" подвергся аэропорт. Все атаки были отражены силами противовоздушной обороны России.Комментарии Кремля и МИД РФ по атакам беспилотниковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки киевского режима "ярким доказательством логического тупика, в который попали ВСУ, киевский режим и вся Украина, конец которой как государства близок".Захарова также подчеркнула, что Россия ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму.В Черном море уничтожены катера с боевиками ВСУВ Минобороны сообщили об уничтожении российским истребителем Су-30 украинского быстроходного катера с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Вечером стало известно об уничтожении еще одного катера с экипажем в акватории Черного моря.Также в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены еще четыре быстроходных военных катера с десантными группами. Потери противника составили до 50 боевиков.Атаки украинских БПЛА на Брянск и Брянскую областьВ Брянске российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню. Позже в результате падения еще одного дрона была повреждена крыша здания Следственного комитета. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, обошлось без разрушений и пострадавших.Ход СВО: горят украинские склады, штабы и технникаЗа сутки военнослужащие армии России отразили18 атак украинских войск в зоне спецоперации, общие потери противника достигли 760 человек. Ударом ОТРК "Искандер" были уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки. Также мощный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. В Донецкой области российские военные разгромили склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ. На Херсонском направлении бойцы группировки "Днепр" уничтожили позицию ВСУ и несколько огневых точек.Балицкий: Работино - наше, фронт не прорванВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области в районе Работино.Взрывы в Киеве, Черкассах и Житомирской областиСильные взрывы прогремели минувшей ночью в Киеве и Киевской, Житомирской, Черкасской областях Украины. Мэр Виталий Кличко сообщил о "прилетах" в Дарницком и Шевченковском районах города. Украинские СМИ сообщали о возгорании административных зданий, объектов инфраструктуры, повреждениях железнодорожного полотна.В России нарастят производство радиолокационных системМинистр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции. Такая задача была поставлена перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области.Государственный переворот в Габоне – что известноВласть в Габоне захватила группа высокопоставленных военных. В эфире общественного телевидения они заявили об аннулировании результатов состоявшихся 26 августа президентских выборов и низложении действующего президента страны Али бен Бонго Ондимбы, который набрал в результате плебисцита 64,2% голосов. В стране ввели комендантский час, заблокировали доступ в интернет, закрыли государственные границы. Позже к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.По мнению старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбека Бобохонова, события в Нигере и Габоне отражают стремление народов Африка к обретению подлинного суверенитета.Лесной пожар в ГеленджикеВ Геленджике продолжают тушить лесной пожар на площади более 118 гектаров. К ликвидации привлекли более 500 человек, порядка 90 единиц техники, вертолеты Ми-8 и самолеты-амфибии Бе-200. Авиацией сброшено более 400 тонн воды. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Около 18 часов вечера пожар был локализован, тушение огня будет продолжено до полной ликвидации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Природный пожар вспыхнул в горах во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.
https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html
https://crimea.ria.ru/20230830/ne-tolko-galitsiya-ekspert-raskryl-tseli-polshi-v-konflikte-na-ukraine-1131016941.html
https://crimea.ria.ru/20230830/v-usloviyakh-novoy-normalnosti-chego-zhdat-ot-predstoyaschikh-vyborov-v-rossii-1131052096.html
https://crimea.ria.ru/20230830/uscherb-schitayut-do-sikh-por-kak-zhivut-v-aleshkakh-posle-terakta-na-ges-1131023284.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, дмитрий песков, анастасия захарова, геленджик, габон, сергей шойгу, вооруженные силы россии, черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Семь регионов России ночью подверглись атаке украинских беспилотников. В Кремле и МИД РФ прокомментировали массовую атаку украинских дронов на объекты РФ. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о "прорыве" обороны. Сильный пожар охватил 118 гектаров леса в Геленджике. В Габоне произошел госпереворот – власть захватили военные. В России увеличат производство радиолокационных систем. В акватории Черного моря уничтожены катера с украинскими боевиками. Разрушительные взрывы прогремели в Киеве и двух областях Украины. Армия России продолжает уничтожать штабы, склады, живую силу и технику противника в зоне проведения СВО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Киев пытался атаковать беспилотниками семь регионов РФ
Ночью дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над территорией Орловской области. Атакам также подверглись Севастополь
, Калужская и Рязанская области. Над территорией Рузского района Московской области был перехвачен и потерпел крушение еще один дрон. Во Пскове вражескому "налету" подвергся аэропорт. Все атаки были отражены
силами противовоздушной обороны России.
Комментарии Кремля и МИД РФ по атакам беспилотников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию о спецоперации и массированных атаках беспилотников, в том числе о произошедшей в ночь на среду.
"Продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты. Продолжаем и будем продолжать специальную операцию, чтобы искоренить подобные угрозы для нас", – сказал
Песков и добавил, что российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала
атаки киевского режима "ярким доказательством логического тупика, в который попали ВСУ, киевский режим и вся Украина, конец которой как государства близок".
Захарова также подчеркнула
, что Россия ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму.
В Черном море уничтожены катера с боевиками ВСУ
В Минобороны сообщили
об уничтожении российским истребителем Су-30 украинского быстроходного катера с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Вечером стало известно об уничтожении еще одного катера с экипажем
в акватории Черного моря.
Также в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены еще четыре быстроходных военных катера
с десантными группами. Потери противника составили до 50 боевиков.
Атаки украинских БПЛА на Брянск и Брянскую область
В Брянске российские военные сбили два украинских беспилотника
, пытавшихся атаковать телебашню. Позже в результате падения еще одного дрона
была повреждена крыша здания Следственного комитета. Еще один украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны
над Брянской областью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Ход СВО: горят украинские склады, штабы и технника
За сутки военнослужащие армии России отразили18 атак украинских войск в зоне спецоперации, общие потери противника достигли 760 человек. Ударом ОТРК "Искандер" были уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки. Также мощный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. В Донецкой области российские военные разгромили склады боеприпасов и топлива, штаб оперативно-тактической группы и бригадный узел связи ВСУ. На Херсонском направлении бойцы группировки "Днепр" уничтожили позицию ВСУ и несколько огневых точек.
Балицкий: Работино - наше, фронт не прорван
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг информацию в западных СМИ, что ВСУ якобы прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области в районе Работино.
"Украинские формирования не только не прошли первую линию обороны, но даже Работино не взяли", – сказал
Балицкий. Российские войска надежно закрепились на юге населенного пункта, занимают господствующие высоты, видят все перемещения противника и уничтожают живую силу и технику атакующих подразделений ВСУ, подчеркнул он.
Взрывы в Киеве, Черкассах и Житомирской области
Сильные взрывы прогремели минувшей ночью в Киеве и Киевской, Житомирской, Черкасской областях
Украины. Мэр Виталий Кличко сообщил о "прилетах" в Дарницком и Шевченковском районах города. Украинские СМИ сообщали о возгорании административных зданий, объектов инфраструктуры, повреждениях железнодорожного полотна.
В России нарастят производство радиолокационных систем
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения
, применяемых в ходе специальной военной операции. Такая задача была поставлена перед руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области.
Государственный переворот в Габоне – что известно
Власть в Габоне захватила группа высокопоставленных военных
. В эфире общественного телевидения они заявили об аннулировании результатов состоявшихся 26 августа президентских выборов и низложении действующего президента страны Али бен Бонго Ондимбы, который набрал в результате плебисцита 64,2% голосов. В стране ввели комендантский час, заблокировали доступ в интернет, закрыли государственные границы. Позже к мятежникам присоединились представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии и полиции.
По мнению старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбека Бобохонова, события в Нигере и Габоне отражают стремление народов Африка к обретению подлинного суверенитета
.
Лесной пожар в Геленджике
В Геленджике продолжают тушить лесной пожар на площади более 118 гектаров
. К ликвидации привлекли более 500 человек, порядка 90 единиц техники, вертолеты Ми-8 и самолеты-амфибии Бе-200. Авиацией сброшено более 400 тонн воды.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Около 18 часов вечера пожар был локализован
, тушение огня будет продолжено до полной ликвидации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Природный пожар вспыхнул в горах во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.