https://crimea.ria.ru/20230830/v-mid-rf-poobeschali-slovom-i-delom-otvetit-na-ugrozy-podolyaka-krymu-1131042959.html

В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму

В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму

Российская сторона ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T12:42

2023-08-30T12:42

2023-08-30T12:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

крым

новости

дмитрий песков

дмитрий медведев

михаил подоляк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125113380_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_16f428ed3e960adee28596a69470078c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российская сторона ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,Ранее Подоляк заявил, что на сегодняшний день на Западе существует "абсолютный консенсус" относительно того, что киевский режим может "уничтожать все российское", в частности, в Крыму, напомнила дипломат.Также Захарова обратила внимание на слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который заявил, что за мнимые преступления против украинского народа "должна отвечать вся русская нация, без исключений".Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.Пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков отметил, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.При этом глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что заявление Подоляка свидетельствуют о понимании киевским режимом своей неизбежной катастрофы. По мнению эксперт, подобные заявления – это симптом того, что лидеры киевского режима, надеясь на поддержку Запада, "любыми доступными способами оттягивают свой неминуемый финиш".

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, новости, дмитрий песков, дмитрий медведев, михаил подоляк