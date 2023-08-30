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В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму
В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму
Российская сторона ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:42
2023-08-30T12:42
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крым
новости
дмитрий песков
дмитрий медведев
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российская сторона ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,Ранее Подоляк заявил, что на сегодняшний день на Западе существует "абсолютный консенсус" относительно того, что киевский режим может "уничтожать все российское", в частности, в Крыму, напомнила дипломат.Также Захарова обратила внимание на слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который заявил, что за мнимые преступления против украинского народа "должна отвечать вся русская нация, без исключений".Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.Пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков отметил, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.При этом глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что заявление Подоляка свидетельствуют о понимании киевским режимом своей неизбежной катастрофы. По мнению эксперт, подобные заявления – это симптом того, что лидеры киевского режима, надеясь на поддержку Запада, "любыми доступными способами оттягивают свой неминуемый финиш".
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Новости
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, новости, дмитрий песков, дмитрий медведев, михаил подоляк
В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму

Захарова: ответим на заявление Подоляка об ударах по Крыму и словом, и делом

12:42 30.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российская сторона ответит "и словом, и делом" на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об "уничтожении всего русского" в Крыму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,
Ранее Подоляк заявил, что на сегодняшний день на Западе существует "абсолютный консенсус" относительно того, что киевский режим может "уничтожать все российское", в частности, в Крыму, напомнила дипломат.
Также Захарова обратила внимание на слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который заявил, что за мнимые преступления против украинского народа "должна отвечать вся русская нация, без исключений".

"Я отвечу: мы запомним эти слова и на них ответим – и словом, и делом", – сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге в среду.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.
Пресс-секретарь президента Украины Дмитрий Песков отметил, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.
При этом глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что заявление Подоляка свидетельствуют о понимании киевским режимом своей неизбежной катастрофы. По мнению эксперт, подобные заявления – это симптом того, что лидеры киевского режима, надеясь на поддержку Запада, "любыми доступными способами оттягивают свой неминуемый финиш".
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКрымНовостиДмитрий ПесковДмитрий МедведевМихаил Подоляк
 
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