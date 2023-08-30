https://crimea.ria.ru/20230830/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-gelendzhike-lokalizovan-1131053344.html

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован

Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T18:48

2023-08-30T18:48

2023-08-30T18:49

геленджик

происшествия

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя. "В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации", – написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную и слаженную работу.По данным МЧС России, в настоящее время на территории лесничества нет очагов активного горения."На месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов БЕ-200. Сегодня авиацией уже сброшено более 400 тонн воды", - отметил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. - На земле борются с огнем 500 человек и 90 единиц техники".Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Природный пожар вспыхнул в горах в окрестностях Геленджика во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в ГеленджикеВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительностиЛесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров

геленджик

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геленджик, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, природа, экология, мвд по краснодарскому краю, новости