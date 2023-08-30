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Крупный лесной пожар в Геленджике локализован - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Крупный лесной пожар в Геленджике локализован
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован
Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T18:48
2023-08-30T18:49
геленджик
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
природа
экология
мвд по краснодарскому краю
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя. "В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации", – написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную и слаженную работу.По данным МЧС России, в настоящее время на территории лесничества нет очагов активного горения."На месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов БЕ-200. Сегодня авиацией уже сброшено более 400 тонн воды", - отметил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. - На земле борются с огнем 500 человек и 90 единиц техники".Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Природный пожар вспыхнул в горах в окрестностях Геленджика во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в ГеленджикеВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительностиЛесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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геленджик, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, природа, экология, мвд по краснодарскому краю, новости
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован

В Геленджике локализован крупный лесной пожар – названа предварительная причина возгорания

18:48 30.08.2023 (обновлено: 18:49 30.08.2023)
 
© МЧС РФТушение крупного лесного пожара в Геленджике
Тушение крупного лесного пожара в Геленджике
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя.
"В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации", – написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную и слаженную работу.
По данным МЧС России, в настоящее время на территории лесничества нет очагов активного горения.
"На месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов БЕ-200. Сегодня авиацией уже сброшено более 400 тонн воды", - отметил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. - На земле борются с огнем 500 человек и 90 единиц техники".
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
"По предварительным данным, 40-летний местный житель при неосторожном обращении с источниками повышенной опасности, спровоцировал возгорание в лесном массиве. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Природный пожар вспыхнул в горах в окрестностях Геленджика во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.
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ГеленджикПроисшествияВениамин КондратьевКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарПриродаЭкологияМВД по Краснодарскому краюНовости
 
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