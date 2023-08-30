https://crimea.ria.ru/20230830/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-gelendzhike-lokalizovan-1131053344.html
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован
Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T18:48
2023-08-30T18:48
2023-08-30T18:49
геленджик
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя. "В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации", – написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную и слаженную работу.По данным МЧС России, в настоящее время на территории лесничества нет очагов активного горения."На месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов БЕ-200. Сегодня авиацией уже сброшено более 400 тонн воды", - отметил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. - На земле борются с огнем 500 человек и 90 единиц техники".Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Природный пожар вспыхнул в горах в окрестностях Геленджика во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в ГеленджикеВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительностиЛесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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геленджик, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, природа, экология, мвд по краснодарскому краю, новости
Крупный лесной пожар в Геленджике локализован
В Геленджике локализован крупный лесной пожар – названа предварительная причина возгорания
18:48 30.08.2023 (обновлено: 18:49 30.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Крупный природный пожар в Геленджике локализован. Предварительно причиной возгорания стали действия 40-летнего местного жителя.
"В Геленджике локализовали лесной пожар. Огонь продолжат тушить до полной ликвидации", – написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. И поблагодарил пожарных и спасателей за оперативную и слаженную работу.
По данным МЧС России, в настоящее время на территории лесничества нет очагов активного горения.
"На месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов БЕ-200. Сегодня авиацией уже сброшено более 400 тонн воды", - отметил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский. - На земле борются с огнем 500 человек и 90 единиц техники".
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
"По предварительным данным, 40-летний местный житель при неосторожном обращении с источниками повышенной опасности, спровоцировал возгорание в лесном массиве. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Природный пожар вспыхнул в горах в окрестностях Геленджика
во вторник вечером, утром в среду он охватил уже более 30 гектаров. Ситуацию осложнял сильный ветер до 25-30 м/с.
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