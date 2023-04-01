https://crimea.ria.ru/20230401/kontrnastuplenie-vsu-i-strashnye-tragedii-v-krymu-top-novostey-nedeli-1127922472.html

Контрнаступление ВСУ и страшные трагедии в Крыму: топ новостей недели

Контрнаступление ВСУ и страшные трагедии в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Контрнаступление ВСУ и страшные трагедии в Крыму: топ новостей недели

Почему украинская техника доходит до линии боевого соприкосновения – ответ Путина. Оценки экспертов по контрнаступлению ВСУ. Очередной беспилотник над Крымом... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T17:59

2023-04-01T17:59

2023-04-01T17:59

крым

киево-печерская лавра

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Почему украинская техника доходит до линии боевого соприкосновения – ответ Путина. Оценки экспертов по контрнаступлению ВСУ. Очередной беспилотник над Крымом. Угроза судоходству в Черном море со стороны Киева. Ситуация в Киево-Печерской лавре. Смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Джанкойском районе Крыма. Смерть симферопольского девятиклассника на уроке физкультуры.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Ответ Путина об уничтожении боевой техники ВСУ26 марта президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах. По его словам, техника ВСУ доходит до линии боевого соприкосновения, поскольку ее перемещение происходит скрытно, по ночам. При этом цель по ее уничтожению стоит перед Вооруженными силами РФ и частично это удается. Контрнаступление ВСУ25 марта Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление из-за нехватки оружия При этом Минобороны Украины заявляло о подготовке ВСУ к контрнаступлению. По мнению военного и политического эксперта Алексея Анпилогова, вооруженные силы Украины могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Другой эксперт, политолог Ростислав Ищенко, считает, что США намеренно форсируют контрнаступление украинской армии, чтобы ускорить разгром киевского режима и спровоцировать Польшу и Румынию начать боевые действия против России. Беспилотник над КрымомВ среду вечером в районе поселка Гвардейское в Крыму войсками радио-электронной борьбы был сбит беспилотный летательный аппарат. Дрон упал в поле. Как уточнил РИА Новости Крым глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин, инцидент произошел вдали от жилых строений и объектов инфраструктуры. Разрушений на земле не обнаружено. Угроза судоходству в Черном мореМорские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он также указал на то, что в случае атак под удар морских дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке. Ситуация в Киево-Печерской лавреНа этой неделе Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к украинским властям с просьбой прекратить давление на лавру, откуда киевский режим выгоняет монахов и семинаристов. Он также предупредил президента Зеленского о том, что Господь не простит выселения представителей канонической Украинской православной церкви. При этом Зеленский, выгоняющий на улицу более 200 священнослужителей, назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы".Монахи подали иск в суд, чтобы отстоять свои права на пребывание в лавре, заседание состоится 26 апреля. Но киевские власти, не дожидаясь суда, приняли решение о признании недействительным распоряжения от 2013 года, согласно которому Киево-Печерская лавра была передана в бесплатное пользование УПЦ В среду в Печерскую обитель прибыли тысячи верующих со всей Украины и провели всю ночь в Лавре, опасаясь захвата монастыря.Государственный Совет Крыма в среду принял заявление, в котором сказано, что нынешняя атака киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь неизбежно выльется в геноцид православного населения на Украине. Парламентарии республики призвали международное сообщество сплотиться и предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу. В Крымской епархии выразили поддержку братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и заявили о готовности принять монахов в Крыму. Муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев назвал ситуацию с изгнанием монахов государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима. Страшное ДТП в Джанкое28 марта МВД сообщило о страшной аварии в джанкойском селе Вольное, где пассажирский поезд на железнодорожном переезде столкнулся с легковым такси. В результате ДТП погибли водитель такси и его пассажиры – мать и двое детей. Следком сообщил, что водитель, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. После трагедии прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок граждан. Трагедия в симферопольской школе28 марта в Симферополе на уроке физкультуры в школе №10 умер девятиклассник. Мальчику стало плохо во время занятий, он был доставлен в больницу, но медики констатировали смерть ребенка. По данному факту открыта прокурорская проверка, Крымский Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По данным следствия, юноше была запрещена избыточная физическая нагрузка.

https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html

https://crimea.ria.ru/20230401/namestnika-lavry-vzyali-pod-domashniy-arest--u-obiteli-draka-1127919098.html

https://crimea.ria.ru/20230329/stali-izvestny-podrobnosti-tragedii-s-poezdom-i-avto-pod-dzhankoem-1127838191.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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