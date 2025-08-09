Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Почти 200 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще одиннадцатью
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148612355_0:8:1716:973_1920x0_80_0_0_1b0c0914254fb719b79cc989f9ce9e8f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Почти 200 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще одиннадцатью регионами РФ. На заводе в Стерлитамаке произошел взрыв газа, пострадали 38 человек. В Крыму горит заповедник в горах над Ялтой. О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Путин и Трамп встрется на АляскеВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.По мнению политолога Игоря Шатрова, лидеры двух стран решили встретиться на Аляске, поскольку не хотят вовлекать в переговорный процесс посредников. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости Крым.Массированная атака ВСУ на регионы РоссииПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны РФ. Днем в субботу вражеские атаки дронов продолжились. Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России.В период до полудня российские военные уничтожили еще 44 украинских беспилотника: над десятью регионами России и акваторией Азовского моря. Позже силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. За два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.Еще через три часа 35 украинских беспилотников уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами России.В результате на Кубани ранения получили пять мирных жителей.Взрыв газа на заводе в БашкортостанеВ субботу в Стерлитамаке произошел взрыва газа на заводе. Первоначально сообщалось о шестнадцати пострадавших. Затем стало известно о том, что в больницы региона госпитализированы 25 человек. Позже пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан уточнила в своем Telegram-канале, что в результате взрыва газа на предприятии пострадали 38 человек.Пожары в Ялте и СевастополеЯлтинский горно-лесной заповедник в Крыму загорелся в субботу днем. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. К 17:00 огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Также сразу два природных пожара вспыхнули в субботу в Севастополе. Огонь охватил 6,5 гектаров сухой растительности в районах поселка Солнечное и села Орлиное. Возгорания были потушены. Жертв нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Почти 200 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще одиннадцатью регионами РФ. На заводе в Стерлитамаке произошел взрыв газа, пострадали 38 человек. В Крыму горит заповедник в горах над Ялтой.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Путин и Трамп встрется на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По мнению политолога Игоря Шатрова, лидеры двух стран решили встретиться на Аляске, поскольку не хотят вовлекать в переговорный процесс посредников. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости Крым.
"Выбор Аляски – это уникальное и гениальное решение двух президентов. Путин и Трамп, конечно, будут договариваться об Украине, и они посчитали, что никто им третий не нужен. Поэтому и отказались не только от участия Владимира Зеленского и европейцев, а и в принципе от иной какой-то площадки для этих переговоров", - отметил политолог.
Массированная атака ВСУ на регионы России

ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны РФ. Днем в субботу вражеские атаки дронов продолжились. Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России.
В период до полудня российские военные уничтожили еще 44 украинских беспилотника: над десятью регионами России и акваторией Азовского моря. Позже силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. За два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.
Еще через три часа 35 украинских беспилотников уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами России.
В результате на Кубани ранения получили пять мирных жителей.
Взрыв газа на заводе в Башкортостане

В субботу в Стерлитамаке произошел взрыва газа на заводе. Первоначально сообщалось о шестнадцати пострадавших. Затем стало известно о том, что в больницы региона госпитализированы 25 человек. Позже пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан уточнила в своем Telegram-канале, что в результате взрыва газа на предприятии пострадали 38 человек.
"В результате разгерметизации сварного шва установки на производственной площадке "Каустик" в городе Стерлитамак пострадали 38 человек, 31 из них госпитализирован. Погибших нет", - говорится в сообщении.
Пожары в Ялте и Севастополе

Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму загорелся в субботу днем. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. К 17:00 огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Также сразу два природных пожара вспыхнули в субботу в Севастополе. Огонь охватил 6,5 гектаров сухой растительности в районах поселка Солнечное и села Орлиное. Возгорания были потушены. Жертв нет.
