https://crimea.ria.ru/20250809/v-sevastopole-potushili-prirodnyy-pozhar-1148614458.html

В Севастополе потушили природный пожар

В Севастополе потушили природный пожар - РИА Новости Крым, 09.08.2025

В Севастополе потушили природный пожар

Крупный ландшафтный пожар возле села Орлиное в Севастополе полностью потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T18:03

2025-08-09T18:03

2025-08-09T18:03

севастополь

мчс севастополя

новости севастополя

происшествия

пожар

крым

новости крыма

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147465360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7aaf65c0eaa1743cb4779f6f95762204.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар возле села Орлиное в Севастополе полностью потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В субботу в Севастополе вспыхнула сухая растительность. Один пожар произошел в районе поселка Солнечный. Он был потушен на площади два гектара. Второе возгорание сухостоя тушили рядом с селом Орлиное – там огонь разросся на 6,5 гектаров. Открытое горение было остановлено около 16:30.Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются, добавили в МЧС.Кроме того, в субботу горел Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром боролись на земле и при помощи авиации – было задействовано два вертолета МЧС России. Огонь ликвидировали на площади два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, происшествия, пожар, крым, новости крыма, природа