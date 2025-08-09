Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе потушили природный пожар - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Севастополе потушили природный пожар
В Севастополе потушили природный пожар - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Севастополе потушили природный пожар
Крупный ландшафтный пожар возле села Орлиное в Севастополе полностью потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар возле села Орлиное в Севастополе полностью потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В субботу в Севастополе вспыхнула сухая растительность. Один пожар произошел в районе поселка Солнечный. Он был потушен на площади два гектара. Второе возгорание сухостоя тушили рядом с селом Орлиное – там огонь разросся на 6,5 гектаров. Открытое горение было остановлено около 16:30.Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются, добавили в МЧС.Кроме того, в субботу горел Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром боролись на земле и при помощи авиации – было задействовано два вертолета МЧС России. Огонь ликвидировали на площади два гектара.
севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, происшествия, пожар, крым, новости крыма, природа
В Севастополе потушили природный пожар

В Севастополе в селе Орлиное ликвидировали пожар на площади 6,5 гектаров

18:03 09.08.2025
 
© МЧС СевастополяПоследствия лесного пожара
Последствия лесного пожара
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар возле села Орлиное в Севастополе полностью потушен. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В субботу в Севастополе вспыхнула сухая растительность. Один пожар произошел в районе поселка Солнечный. Он был потушен на площади два гектара. Второе возгорание сухостоя тушили рядом с селом Орлиное – там огонь разросся на 6,5 гектаров. Открытое горение было остановлено около 16:30.
"Пожар в районе села Орлиное ликвидирован полностью. Всего на месте работали 23 человека и девять единиц спецтехники", - сказано в сообщении.
Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются, добавили в МЧС.
Кроме того, в субботу горел Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром боролись на земле и при помощи авиации – было задействовано два вертолета МЧС России. Огонь ликвидировали на площади два гектара.
