https://crimea.ria.ru/20250809/vzryv-v-bashkirii-chislo-postradavshikh-vyroslo-do-38-chelovek-1148608731.html

Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек

Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек

В результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке пострадали 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T14:47

2025-08-09T14:47

2025-08-09T14:47

новости

стерлитамак

башкортостан

башкирия

взрыв

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке пострадали 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.Последствия ликвидируют 155 спасателей и 48 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперштаб, уточнили в пресс-службе."Четыре передвижных лаборатории различных министерств и ведомств, провели замеры на наличие опасных веществ в воздухе. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено", - отметили в ведомстве, обозначив, что ситуация находится на контроле.Как, в свою очередь, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, в республике работают представители отдела медпомощи при ЧС Минздрава Башкортостана, Центра медицины катастроф, врачи санавиации. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.По его информации, в реанимации сейчас находятся 16 пострадавших. Решается вопрос о переводе в республиканские медучреждения.Ранее сообщалось о двадцати пяти госпитализированных. Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при взрыве газа в СаратовеВ Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажкеУвеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове

стерлитамак

башкортостан

башкирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, стерлитамак, башкортостан, башкирия, взрыв, происшествия