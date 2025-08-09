Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
В результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке пострадали 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T14:47
2025-08-09T14:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке пострадали 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.Последствия ликвидируют 155 спасателей и 48 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперштаб, уточнили в пресс-службе."Четыре передвижных лаборатории различных министерств и ведомств, провели замеры на наличие опасных веществ в воздухе. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено", - отметили в ведомстве, обозначив, что ситуация находится на контроле.Как, в свою очередь, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, в республике работают представители отдела медпомощи при ЧС Минздрава Башкортостана, Центра медицины катастроф, врачи санавиации. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.По его информации, в реанимации сейчас находятся 16 пострадавших. Решается вопрос о переводе в республиканские медучреждения.Ранее сообщалось о двадцати пяти госпитализированных. Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли при взрыве газа в СаратовеВ Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажкеУвеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
14:47 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке пострадали 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.
"В результате разгерметизации сварного шва установки на производственной площадке "Каустик" в городе Стерлитамак пострадали 38 человек, 31 из них госпитализирован. Погибших нет", - говорится в сообщении.
Последствия ликвидируют 155 спасателей и 48 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперштаб, уточнили в пресс-службе.
"Четыре передвижных лаборатории различных министерств и ведомств, провели замеры на наличие опасных веществ в воздухе. Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено", - отметили в ведомстве, обозначив, что ситуация находится на контроле.
Как, в свою очередь, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, в республике работают представители отдела медпомощи при ЧС Минздрава Башкортостана, Центра медицины катастроф, врачи санавиации. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По его информации, в реанимации сейчас находятся 16 пострадавших. Решается вопрос о переводе в республиканские медучреждения.
Ранее сообщалось о двадцати пяти госпитализированных. Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека погибли при взрыве газа в Саратове
В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
 
