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Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове
Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при обрушении части многоэтажного в Саратове в результате взрыва газа. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T10:52
2025-07-26T10:52
саратов
газ
взрыв
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при обрушении части многоэтажного в Саратове в результате взрыва газа. Об этом сообщает МЧС России.Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. По состоянию на вечер 25 июля было известно о шести погибших.Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа.После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.В ликвидации последствий задействованы более 100 специалистов и 34 единицы техники. Как уточнили в МЧС, взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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саратов, газ, взрыв, происшествия, новости
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове увеличилось до 7 МЧС

10:52 26.07.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при обрушении части многоэтажного в Саратове в результате взрыва газа. Об этом сообщает МЧС России.
"В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число погибших составляет семь человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. По состоянию на вечер 25 июля было известно о шести погибших.
Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа.
После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.
В ликвидации последствий задействованы более 100 специалистов и 34 единицы техники. Как уточнили в МЧС, взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России.
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СаратовГазВзрывПроисшествияНовости
 
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