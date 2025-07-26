https://crimea.ria.ru/20250726/uvelichilos-chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-gaza-v-saratove-1148254418.html

Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове

Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Саратове

Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при обрушении части многоэтажного в Саратове в результате взрыва газа. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T10:52

2025-07-26T10:52

2025-07-26T10:52

саратов

газ

взрыв

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего при обрушении части многоэтажного в Саратове в результате взрыва газа. Об этом сообщает МЧС России.Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятницу в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. По состоянию на вечер 25 июля было известно о шести погибших.Предварительной причиной обрушения части десятиэтажного дома в Саратове могла стать утечка газа.После происшествия Следком России по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.В связи с трагедией в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня.В ликвидации последствий задействованы более 100 специалистов и 34 единицы техники. Как уточнили в МЧС, взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. На базе местной школы развернули пункт временного размещения, работают психологи МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

саратов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, газ, взрыв, происшествия, новости