Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
25 человек госпитализированы после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T10:52
2025-08-09T10:53
башкирия
взрыв
происшествия
стерлитамак
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 25 человек госпитализированы после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.
башкирия
стерлитамак
россия
башкирия, взрыв, происшествия, стерлитамак, новости, россия
Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек

После взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализированы 25 человек - Минздрав Башкирии

10:52 09.08.2025 (обновлено: 10:53 09.08.2025)
 
© СУ СК России по Республике БашкортостанВзрыв на заводе в Башкирии
Взрыв на заводе в Башкирии
© СУ СК России по Республике Башкортостан
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 25 человек госпитализированы после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

"В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы оперативно выехали бригады врачей санавиации - реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.
