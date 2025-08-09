https://crimea.ria.ru/20250809/vzryv-na-zavode-v-bashkirii-chislo-postradavshikh-vyroslo-do-25-chelovek--1148604349.html

Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 25 человек госпитализированы после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

