Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
2025-08-09T10:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 25 человек госпитализированы после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Взрыв газа произошел на предприятии в Стерлитамаке в субботу утром. Вначале сообщалось о шестнадцати пострадавших. Также известно, что взрыв прогремел на производственной площадке "Каустик", которая принадлежит "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды, пишет РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
