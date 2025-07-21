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В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новороссийске погиб пожилой мужчина – на месте происшествия введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T21:07

2025-07-21T21:07

2025-07-21T21:07

новороссийск

андрей кравченко

новости

происшествия

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новороссийске погиб пожилой мужчина – на месте происшествия введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко.В понедельник в региональном главке МЧС сообщили о пожаре в многоэтажке в Новороссийске в результате вспышки газа. Загорелись три квартиры, были эвакуированы 25 человек. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.По словам градоначальника, введен локальный режим ЧС. На месте работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего.Жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации жильцы получат материальную и финансовую помощь, добавил глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаровПожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человекЛандшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован

новороссийск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, андрей кравченко, новости, происшествия, газ