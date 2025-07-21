В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке
После взрыва газа в жилой многоэтажке в Новороссийские введен локальный режим ЧС – власти
© Telegram-канал Андрей КравченкоВзрыв газа в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новороссийске погиб пожилой мужчина – на месте происшествия введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
В понедельник в региональном главке МЧС сообщили о пожаре в многоэтажке в Новороссийске в результате вспышки газа. Загорелись три квартиры, были эвакуированы 25 человек. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.
"Сегодня на Анапском шоссе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием кровли. Взрывной волной выбило окна и остекление подъезда… К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения", – написал Кравченко в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал Андрей КравченкоВзрыв газа в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
Взрыв газа в Новороссийске
По словам градоначальника, введен локальный режим ЧС. На месте работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего.
Жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации жильцы получат материальную и финансовую помощь, добавил глава города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: