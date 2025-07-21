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В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке
В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке
В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новороссийске погиб пожилой мужчина – на месте происшествия введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T21:07
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новороссийск
андрей кравченко
новости
происшествия
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новороссийске погиб пожилой мужчина – на месте происшествия введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко.В понедельник в региональном главке МЧС сообщили о пожаре в многоэтажке в Новороссийске в результате вспышки газа. Загорелись три квартиры, были эвакуированы 25 человек. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.По словам градоначальника, введен локальный режим ЧС. На месте работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего.Жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации жильцы получат материальную и финансовую помощь, добавил глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаровПожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человекЛандшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, андрей кравченко, новости, происшествия, газ
В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке

После взрыва газа в жилой многоэтажке в Новороссийские введен локальный режим ЧС – власти

21:07 21.07.2025
 
© Telegram-канал Андрей КравченкоВзрыв газа в Новороссийске
Взрыв газа в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Новороссийске погиб пожилой мужчина – на месте происшествия введен локальный режим ЧС, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
В понедельник в региональном главке МЧС сообщили о пожаре в многоэтажке в Новороссийске в результате вспышки газа. Загорелись три квартиры, были эвакуированы 25 человек. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

"Сегодня на Анапском шоссе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием кровли. Взрывной волной выбило окна и остекление подъезда… К большому сожалению, погиб пожилой мужчина 1929 года рождения", – написал Кравченко в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал Андрей КравченкоВзрыв газа в Новороссийске
Взрыв газа в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
Взрыв газа в Новороссийске
По словам градоначальника, введен локальный режим ЧС. На месте работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего.
Жильцам поврежденных квартир предоставят места в пункте временного размещения в гостинице. Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации жильцы получат материальную и финансовую помощь, добавил глава города.
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НовороссийскАндрей КравченкоНовостиПроисшествияГаз
 
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