Взрыв газа в Стерлитамаке - пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва газа в Стерлитамаке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Шестнадцать человек пострадали в результате взрыва газа в Стерлитамаке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.На месте работают 42 спасателя и 15 единиц техники. Ситуация под контролем, уточнили в ведомстве.Взрыв газовоздушной смеси произошел в конце июля в Саратове в квартире 10-этажного многоквартирного жилого дома по улице Блинова, в результате чего произошло разрушение углового подъезда. Сразу сообщалось о шестерых погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в СаратовеВ Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажкеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известно
