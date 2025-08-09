Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА
Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T16:11
2025-08-09T16:52
министерство обороны рф
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
краснодарский край
брянская область
калужская область
московская область
рязанская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.Эта третья за день атака беспилотников на Россию. В ночь на субботу уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.На Кубани обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.
Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА

Беспилотники сегодня – 27 дронов ВСУ сбили за 2,5 часа над пятью регионами России

16:11 09.08.2025 (обновлено: 16:52 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.
"В период с 12.00 до 15.30 дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотников над территорией Брянской, семь – над Калужской областями, пять – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, по два – над территорией Краснодарского края и Рязанской областью", - говорится в сообщении.
Эта третья за день атака беспилотников на Россию. В ночь на субботу уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.
На Кубани обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.
