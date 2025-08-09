https://crimea.ria.ru/20250809/bespilotnik-segodnya-leteli-na-moskvu-i-kuban-unichtozheno-esche-27-bpla-1148611200.html

Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области.

2025-08-09

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.Эта третья за день атака беспилотников на Россию. В ночь на субботу уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.На Кубани обломки вражеских беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на КубаньСупруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиРежим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке

