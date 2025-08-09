Рейтинг@Mail.ru
Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю,... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Супружеская пара погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области - Гладков

12:25 09.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара. К огромному горю, от полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.
