Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
