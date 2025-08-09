https://crimea.ria.ru/20250809/suprugi-pogibli-pri-udare-drona-vsu-po-mashine-v-belgorodskoy-oblasti-1148605468.html

Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

2025-08-09T12:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Супружеская пара погибла в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате целенаправленного удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор от себя и всех жителей области выразил слова соболезнования родным погибших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

