Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
Новые места падения обломков украинских беспилотников обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края на территории частных домовладений. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые места падения обломков украинских беспилотников обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края на территории частных домовладений. Об этом сообщили в оперштабе.Отмечается, что осколки выявлены по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском.Жертв и пострадавших нет. На месте обнаружения обломков работают экстренные службы, отметили в оперштабе.Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак ВСУ. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь.Днем новые места падения фрагментов БПЛА выявили также в Северском и Славянском районах. Обломки упали в районе кладбища, а также в огород частного дома, повреждены автомобиль и забор. Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань

На Кубани обнаружили еще пять мест падения обломков беспилотников ВСУ на жилые дома

16:03 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые места падения обломков украинских беспилотников обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края на территории частных домовладений. Об этом сообщили в оперштабе.
Отмечается, что осколки выявлены по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском.
"В одном случае выбиты стекла, поврежден забор и электрические сети; во втором – посекло домовладение осколками; в третьем – повреждена кровля", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. На месте обнаружения обломков работают экстренные службы, отметили в оперштабе.
Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак ВСУ. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь.
Днем новые места падения фрагментов БПЛА выявили также в Северском и Славянском районах. Обломки упали в районе кладбища, а также в огород частного дома, повреждены автомобиль и забор.
Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
