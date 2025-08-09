https://crimea.ria.ru/20250809/oblomki-bespilotnikov-upali-na-chastnye-doma-posledstviya-ataki-na-kuban-1148611059.html

Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань

Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань

Новые места падения обломков украинских беспилотников обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края на территории частных домовладений. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые места падения обломков украинских беспилотников обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края на территории частных домовладений. Об этом сообщили в оперштабе.Отмечается, что осколки выявлены по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском.Жертв и пострадавших нет. На месте обнаружения обломков работают экстренные службы, отметили в оперштабе.Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак ВСУ. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь.Днем новые места падения фрагментов БПЛА выявили также в Северском и Славянском районах. Обломки упали в районе кладбища, а также в огород частного дома, повреждены автомобиль и забор. Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

