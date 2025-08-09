https://crimea.ria.ru/20250809/97-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-krymom-i-esche-12-yu-regionami-rf-1148602410.html

97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ

ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T07:21

министерство обороны рф

новости сво

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Брянской области, 13 – над территорией Калужской области, 10 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Орловской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Республики Крым, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

