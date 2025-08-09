Рейтинг@Mail.ru
97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.08.2025
97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.08.2025
97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T07:21
2025-08-09T07:36
министерство обороны рф
новости сво
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Брянской области, 13 – над территорией Калужской области, 10 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Орловской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Республики Крым, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
министерство обороны рф, новости сво, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости
97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ

97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами России - Минобороны

07:21 09.08.2025 (обновлено: 07:36 09.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Брянской области, 13 – над территорией Калужской области, 10 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Орловской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Краснодарского края, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Республики Крым, один – над территорией Московского региона и один – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области.
Министерство обороны РФНовости СВОБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
Лента новостейМолния