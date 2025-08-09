https://crimea.ria.ru/20250809/zhenschina-pogibla-pri-atake-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1148602009.html

Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области

Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области

Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T07:01

2025-08-09T07:01

2025-08-09T06:45

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, белгородская область, обстрелы белгородской области