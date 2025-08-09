https://crimea.ria.ru/20250809/zhenschina-pogibla-pri-atake-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1148602009.html
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
