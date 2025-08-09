Рейтинг@Mail.ru
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/zhenschina-pogibla-pri-atake-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1148602009.html
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T07:01
2025-08-09T06:45
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), новости сво, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, белгородская область, обстрелы белгородской области
Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области

Женщина погибла из-за сброса взрывного устройства с БПЛА в Белгородской области - Гладков

07:01 09.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное - погибла мирная жительница", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что раненых родителей погибшей госпитализировали. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, помимо этого, его супруга также получила баротравму.
Кроме того, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:36"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
07:2197 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
07:03Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы
07:01Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
02:00Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
00:13Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:44Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
23:40Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа
23:33До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
23:2066 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России
23:04Атаки на регионы РФ и международные разговоры Путина – главное за день
22:27Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
22:20Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
22:14В Сочи отменили беспилотную опасность
22:12Симоньян назвала главную идею своей новой книги
21:51"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом Херсонесе
21:41Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма
21:32Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры
Лента новостейМолния