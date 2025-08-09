Рейтинг@Mail.ru
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости Крым, 09.08.2025
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости Крым, 09.08.2025
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи", - написал Кондратьев.Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и специальные службы, отметил глава региона.Кондратьев добавил, что в отдельных муниципалитетах из соображений безопасности отсутствует мобильный интернет.Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд, добавил губернатор. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей."Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА на машину пострадала женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи", - написал Кондратьев.
Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и специальные службы, отметил глава региона.
Кондратьев добавил, что в отдельных муниципалитетах из соображений безопасности отсутствует мобильный интернет.
Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд, добавил губернатор. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
"Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям", - заключил губернатор.
