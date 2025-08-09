https://crimea.ria.ru/20250809/na-kubani-zhenschina-postradala-iz-za-padeniya-oblomkov-bespilotnika-1148607902.html

На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости Крым, 09.08.2025

На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T13:54

2025-08-09T13:54

2025-08-09T13:56

кубань

краснодарский край

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

вениамин кондратьев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Кубани, повреждено несколько зданий, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. В Красноармейском районе фрагменты упали в поле у поселка Приречье. В Крымском районе в селе Фадеево незначительно повреждены три домовладения - где-то осколками посечены окна, где-то кровля и забор. Также пострадала линия электропередачи", - написал Кондратьев.Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают экстренные и специальные службы, отметил глава региона.Кондратьев добавил, что в отдельных муниципалитетах из соображений безопасности отсутствует мобильный интернет.Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд, добавил губернатор. Вчера дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, этой ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей."Подавляющее большинство БПЛА уничтожаются еще на подлетах к поселениям, обломки падают в полях, не нанося повреждений инфраструктуре и жителям", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250809/zhenschina-pogibla-pri-atake-bpla-v-belgorodskoy-oblasti-1148602009.html

https://crimea.ria.ru/20250809/suprugi-pogibli-pri-udare-drona-vsu-po-mashine-v-belgorodskoy-oblasti-1148605468.html

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вениамин кондратьев, новости