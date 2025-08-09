https://crimea.ria.ru/20250809/nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-sbity-11-bespilotnikov-vsu-1148602906.html

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Об этом сообщили в субботу утром в Минобороны страны.Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.Утром в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами РоссииИз-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжиВоздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА

