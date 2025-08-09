Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Об этом сообщили в субботу утром в Минобороны страны.Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.Утром в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе области.
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ

Над акваторией Черного и Азовского морей и над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ

09:45 09.08.2025 (обновлено: 09:58 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Об этом сообщили в субботу утром в Минобороны страны.
"В период с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: семь – над акваторией Азовского моря, шесть - над территорией Брянской области, четыре – над территорией Калужской области, три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - сообщили в оборонном ведомстве.
Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.
Утром в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России
Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
Воздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА
 
