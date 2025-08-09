https://crimea.ria.ru/20250809/nad-krymom-chernym-i-azovskim-moryami-sbity-11-bespilotnikov-vsu-1148602906.html
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T09:45
2025-08-09T09:45
2025-08-09T09:58
министерство обороны рф
атаки всу на крым
новости сво
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Об этом сообщили в субботу утром в Минобороны страны.Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.Утром в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что женщина погибла, ее родители ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Грайворонском округе области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:66 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами РоссииИз-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжиВоздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости сво, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
Над акваторией Черного и Азовского морей и над Крымом уничтожены 11 беспилотников ВСУ
09:45 09.08.2025 (обновлено: 09:58 09.08.2025)