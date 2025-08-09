https://crimea.ria.ru/20250809/opershtab-kubani-zayavil-ob-obnaruzhenii-novykh-oblomkov-bpla-v-dvukh-rayonakh-1148608272.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые обломки БПЛА обнаружены в Северском и Славянском районах Кубани, есть разрушения, обошлось без пострадавших, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь. В пятницу краевой оперштаб сообщал об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе в Сочи.Отмечается, что на месте падений в районе работают экстренные и специальные службы."В поселке Вишневом (Славянский район - ред.) фрагменты беспилотника обнаружили в фруктовом саду, разрушений нет. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали еще по нескольким адресам, есть незначительные повреждения строений на придомовых территориях и самих домов - крыш и навесов, фасадов и стеклопакетов. К одному из домов поврежден подводящий газопровод. Аварийная бригада перекрыла подачу, угрозы утечки нет", - добавили в оперштабе.Как подчеркивается, во всех этих случаях пострадавших нет. Обследование территорий продолжается.Как сообщал Кондратьев ранее в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
Оперштаб Кубани заявил об обнаружении новых обломков БПЛА в двух районах
Оперштаб Кубани заявил об обнаружении новых обломков БПЛА в двух районах края
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Новые обломки БПЛА обнаружены в Северском и Славянском районах Кубани, есть разрушения, обошлось без пострадавших, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Утром губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об обломках беспилотников в трех районах Кубани после отражения атак. В Славянске-на-Кубани от обломков пострадала женщина, ей оказана помощь. В пятницу краевой оперштаб сообщал об обнаружении обломков БПЛА в шести районах Краснодарского края, в том числе в Сочи.
"В Северском районе обнаружили обломки БПЛА. В поселке Ильском фрагменты беспилотника упали в огород одного из домовладений. Повреждены автомобиль и забор. Пострадавших нет. Также обломки обнаружили в районе кладбища", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что на месте падений в районе работают экстренные и специальные службы.
"В поселке Вишневом (Славянский район - ред.) фрагменты беспилотника обнаружили в фруктовом саду, разрушений нет. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали еще по нескольким адресам, есть незначительные повреждения строений на придомовых территориях и самих домов - крыш и навесов, фасадов и стеклопакетов. К одному из домов поврежден подводящий газопровод. Аварийная бригада перекрыла подачу, угрозы утечки нет", - добавили в оперштабе.
Как подчеркивается, во всех этих случаях пострадавших нет. Обследование территорий продолжается.
Как сообщал Кондратьев ранее в субботу, Краснодарский край подвергается атаке БПЛА вторые сутки подряд: накануне дежурные средства ПВО уничтожили 22 беспилотника над территорией региона, ночью - еще пять. За последние два дня 32 БПЛА сбито над акваториями Черного и Азовского морей.
