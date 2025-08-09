Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва и возгорания в 20-этажном многоквартирном доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T11:01
2025-08-09T11:01
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
режим чс
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва и возгорания в 20-этажном многоквартирном доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщал, что взрыв и возгорание произошли в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, пострадавших нет.Врио губернатора отметил, что застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, до 22 августа - завершить фасадные работы.
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, режим чс
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажном многоквартирном доме

11:01 09.08.2025
 
© ТГ-канал Юрия СлюсаряРежим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
© ТГ-канал Юрия Слюсаря
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва и возгорания в 20-этажном многоквартирном доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что взрыв и возгорание произошли в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, пострадавших нет.
"По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС", - написал он в Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, до 22 августа - завершить фасадные работы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вчера, 23:44
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
 
Юрий СлюсарьРостов-на-ДонуРостовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиРежим ЧС
 
