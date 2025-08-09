https://crimea.ria.ru/20250809/rezhim-chs-vveden-v-rostove-na-donu-posle-vzryva-v-20-etazhke-1148604735.html
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва и возгорания в 20-этажном многоквартирном доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T11:01
2025-08-09T11:01
2025-08-09T11:01
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
режим чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148604620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d6b7d111f11c364e706b09f663022a30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва и возгорания в 20-этажном многоквартирном доме из-за атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщал, что взрыв и возгорание произошли в 20-этажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА, пострадавших нет.Врио губернатора отметил, что застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, до 22 августа - завершить фасадные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250808/vzryv-i-pozhar-bespilotnik-vsu-vletel-v-mnogoetazhku-v-rostovskoy-oblasti-1148600658.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148604620_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc4ff31c46886dd11337d5c21120de38.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, режим чс
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажном многоквартирном доме