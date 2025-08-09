https://crimea.ria.ru/20250809/44-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-10-yu-regionami-rossii-1148606941.html
44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа
44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа - РИА Новости Крым, 09.08.2025
44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа
ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника с 8.00 до 12.00, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09
2025-08-09T13:02
2025-08-09T13:08
министерство обороны рф
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. ПВО уничтожила 44 украинских беспилотника с 8.00 до 12.00, сообщили в Минобороны РФ."В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь - над территорией Краснодарского края, семь - над территорией Тульской области, пять - над территорией Калужской области, четыре - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области, три - над территорией московского региона, в том числе два летевших на Москву, три - над территорией Республики Крым, три - над территорией Республики Татарстан, два - над акваторией Азовского моря и один - над территорией Республики Адыгея", - говорится в сообщении.Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа утром в субботу. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России.Также ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили 97 украинских беспилотников над регионами РФ.
44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часа
44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России - Минобороны
13:02 09.08.2025 (обновлено: 13:08 09.08.2025)