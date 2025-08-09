Рейтинг@Mail.ru
Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета
Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета
МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Об этом сообщили в крымском главке ведомства. РИА Новости Крым, 09.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/79/1118037946_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_0c43247b03e1e3b5c1c479067226cfd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.Пожар начался утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности выше поселка Васильевка, его тушат с применением авиации.
пожар, ялта, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, вертолет, происшествия, новости крыма, заповедники крыма
Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета

МЧС России наращивает группировку для тушения заповедника в Крыму

13:39 09.08.2025 (обновлено: 13:48 09.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВертолет МЧС. Архивное фото
Вертолет МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.
"Всего привлечено порядка 150 человек и 41 единица техники, в том числе 2 вертолета МЧС России. Предварительная площадь составляет 2 га. Авиацией сброшено 30 тонн воды. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки", - говорится в сообщении.
Пожар начался утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности выше поселка Васильевка, его тушат с применением авиации.
© Скриншот видеоПожар в заповеднике над Ялтой
Пожар в заповеднике над Ялтой
© Скриншот видео
Пожар в заповеднике над Ялтой
ПожарЯлтаГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС КрымаВертолетПроисшествияНовости КрымаЗаповедники Крыма
 
