Пожар в заповеднике над Ялтой тушат уже два вертолета
МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Об этом сообщили в крымском главке ведомства. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T13:39
2025-08-09T13:39
2025-08-09T13:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара на территории заповедника в Ялте. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.Пожар начался утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности выше поселка Васильевка, его тушат с применением авиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедникПожар в горах над Ялтой - что известноПожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
13:39 09.08.2025 (обновлено: 13:48 09.08.2025)