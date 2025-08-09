https://crimea.ria.ru/20250809/goryaschee-video-kak-tushat-zapovednik-v-yalte-1148616231.html

"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте

"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте

Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму загорелся в субботу днем. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. К 17:00 огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

