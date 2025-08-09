Рейтинг@Mail.ru
"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/goryaschee-video-kak-tushat-zapovednik-v-yalte-1148616231.html
"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте - РИА Новости Крым, 09.08.2025
"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму загорелся в субботу днем. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T19:55
2025-08-09T19:55
видео
гу мчс рф по республике крым
пожар
ялта
заповедники
заповедники крыма
происшествия
природа
леса крыма
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616065_0:0:1743:980_1920x0_80_0_0_a0f623514fecdbc4ba0d5c7d067f47fb.png
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму загорелся в субботу днем. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. К 17:00 огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
заповедники
заповедники крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616065_268:0:1687:1064_1920x0_80_0_0_2c28c91cdcfc89bccc363dc9c090b568.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, гу мчс рф по республике крым, пожар, ялта, заповедники, заповедники крыма, происшествия, природа, леса крыма, экология, видео
"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте

Пожар в Ялте сегодня: как тушат заповедник в Крыму

19:55 09.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму загорелся в субботу днем. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются на земле и при помощи авиации – задействовано два вертолета МЧС России. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки. К 17:00 огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВидеоГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарЯлтаЗаповедникиЗаповедники КрымаПроисшествияПриродаЛеса КрымаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
19:55"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
19:31Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
19:14Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
19:13Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:58На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
18:40Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
18:21В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
18:08Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
18:03В Севастополе потушили природный пожар
17:44В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
17:35Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
16:54В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
16:37Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
16:16Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
16:11Беспилотники сегодня летели на Москву и Кубань: уничтожено еще 27 БПЛА
16:03Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
15:41Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
15:22Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
14:47Взрыв в Башкирии: число пострадавших выросло до 38 человек
Лента новостейМолния