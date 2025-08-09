Рейтинг@Mail.ru
Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
Еще 35 украинских беспилотников уничтожено за два с половиной часа над Азовским морем и четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T19:14
2025-08-09T19:21
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
краснодарский край
брянская область
калужская область
московская область
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Еще 35 украинских беспилотников уничтожено за два с половиной часа над Азовским морем и четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что четвертая за день атака отражена в период с 15.30 до 18.00.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. С полудня до 15:30 отражена атака еще 27 вражеских БПЛА.На Кубани обломки беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Еще 35 украинских беспилотников уничтожено за два с половиной часа над Азовским морем и четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что четвертая за день атака отражена в период с 15.30 до 18.00.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 19 беспилотников над территорией Краснодарского края, девять – над Брянской областью, четыре – над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью и один – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу силы ПВО уничтожили 97 украинских БПЛА, днем еще 44 дрона сбили над регионами, в том числе 14 украинских беспилотников над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей. С полудня до 15:30 отражена атака еще 27 вражеских БПЛА.
На Кубани обломки беспилотников упали в нескольких районов. Пострадала женщина и повреждены жилые дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
