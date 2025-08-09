https://crimea.ria.ru/20250809/dva-pozhara-v-sevastopole--gorit-65-gektarov-sukhoy-rastitelnosti-1148611622.html
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
2025-08-09T16:37
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости севастополя
природа
экология
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вспыхнуло два природных пожара. Один из них потушен на площади два гектара, борьбу со вторым возгоранием продолжают спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Отмечается, что сухая растительность загорелась в районе поселка Солнечный. На данный момент возгорание ликвидировано на площади два гектара.Второй природный пожар полыхает рядом с селом Орлиное.На местах работают силы МЧС России, спасательной службы Севастополя, лесхоза. Подвоз воды обеспечивают автоцистерны предприятия "Севавтодор". Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.Кроме того, в районе Ялты горит Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются 150 человек и 41 единица техники, в том числе два вертолета МЧС России. Авиацией сброшено 30 тонн воды. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушкиСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
