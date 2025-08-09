Рейтинг@Mail.ru
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности
В Севастополе в субботу вспыхнуло два природных пожара. Один из них потушен на площади два гектара, борьбу со вторым возгоранием продолжают спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вспыхнуло два природных пожара. Один из них потушен на площади два гектара, борьбу со вторым возгоранием продолжают спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Отмечается, что сухая растительность загорелась в районе поселка Солнечный. На данный момент возгорание ликвидировано на площади два гектара.Второй природный пожар полыхает рядом с селом Орлиное.На местах работают силы МЧС России, спасательной службы Севастополя, лесхоза. Подвоз воды обеспечивают автоцистерны предприятия "Севавтодор". Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.Кроме того, в районе Ялты горит Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются 150 человек и 41 единица техники, в том числе два вертолета МЧС России. Авиацией сброшено 30 тонн воды. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушкиСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности

В Севастополе в двух селах горит сухая растительность на площади 6,5 гектаров

16:37 09.08.2025 (обновлено: 16:38 09.08.2025)
 
Ландшафтный пожар в Севастополе
Ландшафтный пожар в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вспыхнуло два природных пожара. Один из них потушен на площади два гектара, борьбу со вторым возгоранием продолжают спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Отмечается, что сухая растительность загорелась в районе поселка Солнечный. На данный момент возгорание ликвидировано на площади два гектара.
Второй природный пожар полыхает рядом с селом Орлиное.
"Пламя локализовали на площади четыре с половиной гектара. Открытое горение на данный момент устранили, идет проливка территории", - уточняется в сообщении.
На местах работают силы МЧС России, спасательной службы Севастополя, лесхоза. Подвоз воды обеспечивают автоцистерны предприятия "Севавтодор".
Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.
Кроме того, в районе Ялты горит Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются 150 человек и 41 единица техники, в том числе два вертолета МЧС России. Авиацией сброшено 30 тонн воды. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушки
