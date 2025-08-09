https://crimea.ria.ru/20250809/dva-pozhara-v-sevastopole--gorit-65-gektarov-sukhoy-rastitelnosti-1148611622.html

Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности

Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Два пожара в Севастополе – горит 6,5 гектаров сухой растительности

В Севастополе в субботу вспыхнуло два природных пожара. Один из них потушен на площади два гектара, борьбу со вторым возгоранием продолжают спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T16:37

2025-08-09T16:37

2025-08-09T16:38

севастополь

пожар

мчс севастополя

происшествия

новости севастополя

природа

экология

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147453161_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93dbc026c35a1f6ecfa1afa2d25de953.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вспыхнуло два природных пожара. Один из них потушен на площади два гектара, борьбу со вторым возгоранием продолжают спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Отмечается, что сухая растительность загорелась в районе поселка Солнечный. На данный момент возгорание ликвидировано на площади два гектара.Второй природный пожар полыхает рядом с селом Орлиное.На местах работают силы МЧС России, спасательной службы Севастополя, лесхоза. Подвоз воды обеспечивают автоцистерны предприятия "Севавтодор". Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.Кроме того, в районе Ялты горит Ялтинский горно-лесной заповедник. Возгорание произошло в труднодоступной местности выше поселка Васильевка. С пожаром борются 150 человек и 41 единица техники, в том числе два вертолета МЧС России. Авиацией сброшено 30 тонн воды. Огнеборцы наземной группировки для тушения очагов используют ранцевые огнетушители и хлопушкиСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-zapovednike-nad-yaltoy-chto-proiskhodit---video-1148606548.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, природа, экология, крым, новости крыма