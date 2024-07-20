https://crimea.ria.ru/20240720/pozhary-v-krymu-i-sboy-v-energetike-top-novostey-nedeli-1138997014.html

Пожары в Крыму и сбой в энергетике: топ новостей недели

Пожары в Крыму и сбой в энергетике: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Пожары в Крыму и сбой в энергетике: топ новостей недели

На этой неделе украинский боевики пытались предпринять попытку массовой атаки на Крым, в Крыму бушевали природные пожары, самый масштабный из которых тушили на... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T19:08

2024-07-20T19:08

2024-07-20T19:08

новости

топ новостей недели

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0e/1138857566_0:0:696:392_1920x0_80_0_0_3933209fa70f06b9cd8819448be5e5c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. На этой неделе украинский боевики пытались предпринять попытку массовой атаки на Крым, в Крыму бушевали природные пожары, самый масштабный из которых тушили на территории Карадагского заповедника, в энергосистеме Юга России произошел сбой, в частности графики веерных отключений ввели в Крыму, в детском лагере Евпатории массово отравились дети, а родители раненых в Учкуевке ребят рассказали об их состоянии. Кроме того, в Крыму фиксировали температурные рекорды, а на Солнце произошла самая крупная за лето вспышка.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Массированная атака на КрымУкраинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Как сообщали в Минобороны России, дежурными средствами ПВО над республикой были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова. Утром 18 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении морских дронов.Природные пожары в КрымуНа этой неделе в Крыму тушили природные пожары на территории Большой Ялты, под Саками и Евпаторией, в районе Симферополя. Также огнеборцы сражались с пламенем на Северной стороне Севастополя.Наиболее масштабный пожар случился на территории Карадагского природного заповедника - он начался 15 июля. Во вторник возгорание локализовали на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировали открытое горение. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также два вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело. Природный пожар больше всего навредил травяной растительности, животные не пострадали. По мнению ученых, место пожара восстановится через 2-4 года.Энергетический сбойСбой оборудования на Ростовской атомной электростанции произошел 16 июля, на юге России из-за этого были введены ограничения в подаче электроэнергии. 17 июля отключенный накануне вечером энергоблок №1 на Ростовской АЭС был вновь подключен к сети. Однако в Крыму по причине жары и незаконных техприсоединений продолжают действовать веерные графики отключения электричества.Дети после атаки на УчкуевкуСевастопольскому футболисту, 13-летнему Родиону, предстоит заново учиться ходить, мама верит, что ее мальчик вернется в профессиональный спорт. А бабушка 8-летнего Германа ждет дня, когда внук сможет встать на любимый самокат и снова купаться в море. На этой неделе родственники детей, раненных при ракетной атаке ВСУ по Севастополю 23 июня, рассказали РИА Новости Крым, с какими трудностями в лечении и реабилитации самых дорогих им людей пришлось столкнуться и как в трудную минуту героями становятся простые люди.ЧП в детском лагереНа этой неделе глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку по факту ЧП в детском лагере в Евпатории, где не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Позже число заболевших увеличилось до 26 - детей госпитализировали с кишечной инфекцией. По состоянию на 16 июля к выписке были готовы 22 ребенка.Аномальная жараНа этой неделе столбики термометров в Крыму поднимались до рекордных отметок и перешагивали отметку в +40 градусов. 16 июля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Симферополе - 37,5 градуса - на 1,4 градуса выше, чем в 2001 году. По прогнозу крымского гидрометцентра с конца недели до начала следующей на полуострове установится чуть более менее жаркая погода - до +35. Среднесуточная температура в июле этого года выше климатической нормы и держится дольше обычного.Суперпышка на СолнцеСамая мощная за лето 2024 года вспышка уровня X1.9 произошла на Солнце, сообщала 16 июля Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. При это вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие от 14 мая. Активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние дни зарегистрировано более десятка вспышек уровня М и две высшего балла X – 14 и 16 июля.

https://crimea.ria.ru/20240719/masshtabnyy-pozhar-v-koktebele-likvidirovan-1138996123.html

https://crimea.ria.ru/20240719/bez-elektrichestva-ostalas-vsya-alushta-i-26-poselkov---mer-1138999790.html

https://crimea.ria.ru/20240717/babulya-ya-ne-umru-istorii-ranennykh-pri-atake-na-uchkuevku-detey-1138904961.html

https://crimea.ria.ru/20240718/kak-okhladit-pomeschenie-bez-ispolzovaniya-konditsionera-1138978000.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, топ новостей недели, крым, новости крыма, общество